ЄС та НАТО підписали спільну декларацію про співпрацю

Євросоюз та НАТО підписали декларацію про партнерство.

Підписаний документ визначить співпрацю між двома альянсами на наступні роки, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на кореспондента.

Церемонія підписання відбулася у штаб-квартирі НАТО. У ній взяли участь генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської ради Шарль Мішель та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Після підписання документа почалася пресконференція.

Як писав The Telegraph, Євросоюз і НАТО роками прагнули покращити свою координацію, хоча деякі групи висловлювали побоювання, що зусилля з підвищення оборонної ролі ЄС можуть підірвати Альянс під проводом Сполучених Штатів Америки.

Тим не менш, війна рф проти України підштовхнула сторони до більш ефективного використання об’єднаного впливу європейської економічної сили та військової міці США для кращого захисту населення країн-членів.

Раніше повідомлялось, що Японія та Франція допоможуть Україні впоратися з наслідками вторгнення рф.