ЄС цьогоріч підготує 30 тисяч бійців ЗСУ
Про це пише Міноборони в Telegram-каналі.
"У 2023 році у рамках Місії ЄС з військової допомоги Україні (EU Military Assistance Mission for Ukraine) планується підготовка 30 тисяч військовослужбовців ЗСУ, у тому числі воїнів Сил ТрО", - йдеться в дописі.
Також учасники засідання "Рамштайн-13" обговорювались плани Європейського командування США і окремих країн Європи щодо підготовки воїнів ЗСУ на літаках, танках та інших платформах.Вчора стало відомо, що виробник F-16 готовий навчати українських пілотів, якщо союзники по НАТО відправлять їх до Києва.