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ЄС цьогоріч підготує 30 тисяч бійців ЗСУ

20 червня 2023, 14:56
ЄС цьогоріч підготує 30 тисяч бійців ЗСУ
Фото:112.ua
В рамках Місії Європейського Союзу з військової допомоги Україні цього року мають підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців.

Про це пише Міноборони в Telegram-каналі.

"У 2023 році у рамках Місії ЄС з військової допомоги Україні (EU Military Assistance Mission for Ukraine) планується підготовка 30 тисяч військовослужбовців ЗСУ, у тому числі воїнів Сил ТрО", - йдеться в дописі.

Також учасники засідання "Рамштайн-13" обговорювались плани Європейського командування США і окремих країн Європи щодо підготовки воїнів ЗСУ на літаках, танках та інших платформах. 

Вчора стало відомо, що виробник F-16 готовий навчати українських пілотів, якщо союзники по НАТО відправлять їх до Києва.
ЄСЗСУ

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