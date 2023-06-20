В рамках Місії Європейського Союзу з військової допомоги Україні цього року мають підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців.

Про це пише Міноборони в Telegram-каналі.

"У 2023 році у рамках Місії ЄС з військової допомоги Україні (EU Military Assistance Mission for Ukraine) планується підготовка 30 тисяч військовослужбовців ЗСУ, у тому числі воїнів Сил ТрО", - йдеться в дописі.

Також учасники засідання "Рамштайн-13" обговорювались плани Європейського командування США і окремих країн Європи щодо підготовки воїнів ЗСУ на літаках, танках та інших платформах.