НОВИНИПосли країн Європейського Союзу схвалили рішення дозволити в’їзд громадянам третіх країн, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС відкриє кордони для вакцинованих мандрівників із третіх країн
Посли ЄС домовилися оновити підхід щодо мандрівок з-за меж Європейського Союзу. Рада тепер рекомендує країнам-членам послабити обмеження для тих, хто вакцинований схваленими вакцинами
Фото: ЕРА
"Посли ЄС домовилися оновити підхід щодо мандрівок з-за меж Європейського Союзу. Рада тепер рекомендує країнам-членам послабити обмеження для тих, хто вакцинований схваленими вакцинами", - сказав речник Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
Рада також розширить список третіх країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, який буде заснований на нових критеріях, узгоджених в середу.
"Водночас, щоби зменшити ризик поширення штамів коронавірусу в ЄС, Рада узгодила новий надзвичайний механізм призупинення, який дозволить країнам-членам діяти швидко і скоординовано", - додав представник Єврокомісії.
Нові рекомендації тепер мають бути формально затверджені Радою ЄС.
Нагадаємо, громадяни України з 14 травня мають право на в'їзд до Греції з документом про вакцинацію, з негативним ПЛР-тестом або документом про перенесену інфекцію у термін від 2 до 9 місяців.
Зазначимо, що на відміну від правил Греції, проєкт рішення ЄС не передбачав поїздок по позитивному тесту, який свідчив, що людина перехворіла на коронавірус.
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19 05 2021 14:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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