ЄС відкинув "погану" торгову пропозицію США

Європа не погоджується на 10% мито.

Європа і США досі не змогли домовитися про нові умови взаємної торгівлі, оскільки Вашингтон зробив "дійсно погану" пропозицію Брюсселю.

Про це заявила міністр фінансів Швеції Елізабет Свантессон, яку цитує The Guardian.

Так, на запитання журналістів, що вона думає про пропозицію США щодо торгівлі, міністерка заявила, що "пропозиція – це не те слово", яким би вона описала позицію американців. Зокрема вона прокоментувала вимогу США до Європи погодитися на базові 10% мита на увесь європейський експорт в Америку.

"Я думаю, нам просто потрібно підготуватися до того, що ми матимемо щонайменше 10 відсотків. Чи вважаю я це добре? Ні, це справді погано. Але ми повинні знати, на що погоджуємося", – сказала Свантессон.

Вона зауважила, що невизначеність через затягування переговорів щодо умов торгівлі заважає європейським підприємцям, і це одна з причин, чому, наприклад, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує укласти "швидку" угоду. Однак сама Свантессон переконана, що ЄС не повинен погоджуватися на "погану" угоду.

"Ми підтримуємо жорстку позицію щодо США. Ми не можемо стояти, склавши капелюхи, і дякувати їм за "пропозицію" 10-відсоткового тарифу. Я хочу, щоб Єврокомісія була жорсткішою та прямолінійнішою, бо саме це потрібно", – сказала вона.

Нагадаємо, президент Сполучений Штатів Америки Дональд Трамп опублікував нові листи до торгових партнерів США з орієнтовними розмірами тарифів, найвища ставка в яких 40%.