Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС відкинув "погану" торгову пропозицію США

08 липня 2025, 17:03
ЄС відкинув
Фото: atn.ua
Європа не погоджується на 10% мито.

Європа і США досі не змогли домовитися про нові умови взаємної торгівлі, оскільки Вашингтон зробив "дійсно погану" пропозицію Брюсселю.

Про це заявила міністр фінансів Швеції Елізабет Свантессон, яку цитує The Guardian.

Так, на запитання журналістів, що вона думає про пропозицію США щодо торгівлі, міністерка заявила, що "пропозиція – це не те слово", яким би вона описала позицію американців. Зокрема вона прокоментувала вимогу США до Європи погодитися на базові 10% мита на увесь європейський експорт в Америку.

"Я думаю, нам просто потрібно підготуватися до того, що ми матимемо щонайменше 10 відсотків. Чи вважаю я це добре? Ні, це справді погано. Але ми повинні знати, на що погоджуємося", – сказала Свантессон.

Вона зауважила, що невизначеність через затягування переговорів щодо умов торгівлі заважає європейським підприємцям, і це одна з причин, чому, наприклад, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує укласти "швидку" угоду. Однак сама Свантессон переконана, що ЄС не повинен погоджуватися на "погану" угоду. 

"Ми підтримуємо жорстку позицію щодо США. Ми не можемо стояти, склавши капелюхи, і дякувати їм за "пропозицію" 10-відсоткового тарифу. Я хочу, щоб Єврокомісія була жорсткішою та прямолінійнішою, бо саме це потрібно", – сказала вона.

Нагадаємо, президент Сполучений Штатів Америки Дональд Трамп опублікував нові листи до торгових партнерів США з орієнтовними розмірами тарифів, найвища ставка в яких 40%.

СШАмитаЄвросоюз

Останні матеріали

Трамп
Політика
Трамп "розчарований" путіним щодо України. Час для більшої кількості зброї та санкцій? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 липня 2025, 16:12
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Політика
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 08 липня 2025, 10:12
Україні шалено не вистачає зенітних ракет. росіяни прагнуть загнати ЗСУ в котли біля Костянтинівки та Покровська – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Україні шалено не вистачає зенітних ракет. росіяни прагнуть загнати ЗСУ в котли біля Костянтинівки та Покровська – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2025, 07:18
Данія довгий час була євроскептичною країною. Дональд Трамп допоміг змінити це – CNN
Політика
Данія довгий час була євроскептичною країною. Дональд Трамп допоміг змінити це – CNN
Переклад iPress – 07 липня 2025, 16:01
Дрони-перехоплювачі вирішать долю Європи. Що розробляють Україна та Захід – The Telegraph
Технології
Дрони-перехоплювачі вирішать долю Європи. Що розробляють Україна та Захід – The Telegraph
Переклад iPress – 07 липня 2025, 11:13
США відрізають від допомоги Україну. Товариш Трамп робить все можливе для росії – Філліпс О'Брайен
Політика
США відрізають від допомоги Україну. Товариш Трамп робить все можливе для росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 липня 2025, 09:14
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Політика
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 липня 2025, 15:36
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Політика
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 04 липня 2025, 12:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється