ЄС відмовився від ідеї заборони імпорту російського СПГ – Reuters

Востаннє Єврокомісія порушувала ідею заборони на імпорт російського СПГ з урядами ЄС у січні, коли вона завершувала роботу над своїм 16-м пакетом санкцій.

Європейські чиновники відмовилися від ідеї запровадження заборони на імпорт російського скрапленого природного газу в ЄС у майбутніх пакетах через опір деяких урядів та невизначеність щодо альтернативних джерел.

Про це пише Reuters із посиланням на представників блоку.

Востаннє Єврокомісія порушувала ідею заборони на імпорт російського СПГ з урядами ЄС у січні, коли вона завершувала роботу над своїм 16-м пакетом санкцій.

Натомість Єврокомісія хоче розробити нову дорожню карту, яка дозволить до 2027 року покласти край залежності блоку від російських енергоносіїв. План має бути оголошено на початку травня, але подробиць поки що мало.

Очікується, що Єврокомісія запропонує 17 пакет санкцій проти росії до червня, хоча чиновники кажуть, що робота над заходами просувається повільно.

Один із чиновників заявив, що Єврокомісія не хоче ризикувати втратою російського СПГ через санкції і тим самим відмовлятися від своїх позицій на переговорах.

Єврокомісія та уряди ЄС також побоюються створення нової залежності від США, третього за величиною постачальника газу до блоку після росії та Норвегії.