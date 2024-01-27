ЄС відреагував на нещодавну страту в США за допомогою азоту

ЄС закликав повністю відмовитися від такої практики.

Днями у США вперше в історії країни стратили ув’язненого за вбивство за допомогою чистого азоту. У Європейському Союзі засудили смертну кару і зазначили, що вона є «порушенням права на життя і остаточним запереченням людської гідності».

Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх справ. Там зауважили, що смертна кара не діє як стримуючий фактор для злочинності і є найвищою мірою покарання, котра робить помилки правосуддя незворотними.

Зазначимо, 58-річного Кеннета Сміта визнали винним у замовному вбивстві жінки у 1988 році. Його стратили за допомогою удушення азотом у місті Етмор у штаті Алабама. Американській владі довелося вдатися до способу страти, який раніше не використовували, через фізіологічні особливості засудженого: у листопаді 2022 року Сміта спробували стратити за допомогою стандартної для США смертельної ін'єкції, проте в нього не змогли знайти потрібної вени для того, щоб ввести голку.

"Страта здійснювалася шляхом примусу засудженого дихати чистим азотом, позбавляючи його кисню, необхідного для підтримки життєдіяльності організму, що призводило до азотної гіпоксії. На думку провідних експертів, цей метод є особливо жорстоким і незвичайним покаранням", − наголосили в ЄС.

Водночас Євросоюз відзначив, що 29 штатів США або скасували смертну кару, або запровадили мораторій на виконання смертних вироків.