ЄС включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі

Європейська комісія внесла зміни до індикативних мап Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), включивши в неї українські логістичні шляхи

Європейський Союз включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Європейська комісія внесла зміни до індикативних мап Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), включивши в неї українські логістичні шляхи", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що це рішення є стратегічним кроком у процесі інтеграції України в ЄС та сприятиме реалізації ініціативи "Шляхи солідарності" щодо експорту української аграрної продукції та доставки гуманітарної допомоги в Україну.

Зокрема, внесено наступні зміни: Північно – Балтійський коридор продовжено через Львів та Київ до Маріуполя;

Балто-Чорноморсько – Егейський коридор продовжено через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси;

коридори Балтійське море – Адріатичне море та Рейн – Дунай проходитимуть через Львів.

У Мінінфрастуктури зауважили, що включення логістичних маршрутів до мережі TEN-T дозволяє усунути існуючі перешкоди при проведенні логістичних операцій, залучити європейські інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури, отримати доступ до інструментів допомоги ЄС у питанні розбудови української частини мережі TEN-T, розвивати мультимодальні перевезення, зменшити логістичні витрати, підвищити якість послуг при перевезенні товарів.

Крім цього, Єврокомісія виключила з мережі TEN-T російські та білоруські маршрути, а також понизила в статусі маршрути на території ЄС на стиках з цими країнами-агресорами.

Як повідомлялося, Транс'європейська транспортна мережа (TEN-T) - інфраструктурний проєкт, метою якого є удосконалення автомагістралей, залізниць, внутрішніх водних шляхів, а також комплексне координування всієї системи. TEN-T має на меті з'єднати Європу із заходу на схід і з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів.