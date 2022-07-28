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ЄС включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі

Європейська комісія внесла зміни до індикативних мап Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), включивши в неї українські логістичні шляхи
Європейський Союз включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі.
ЄС включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі Фото: google.com
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.
 
"Європейська комісія внесла зміни до індикативних мап Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), включивши в неї українські логістичні шляхи", - ідеться в повідомленні.
 
Зазначається, що це рішення є стратегічним кроком у процесі інтеграції України в ЄС та сприятиме реалізації ініціативи "Шляхи солідарності" щодо експорту української аграрної продукції та доставки гуманітарної допомоги в Україну.
 
Зокрема, внесено наступні зміни: Північно – Балтійський коридор продовжено через Львів та Київ до Маріуполя;
 
Балто-Чорноморсько – Егейський коридор продовжено через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси;
 
коридори Балтійське море – Адріатичне море та Рейн – Дунай проходитимуть через Львів.
 
У Мінінфрастуктури зауважили, що включення логістичних маршрутів до мережі TEN-T дозволяє усунути існуючі перешкоди при проведенні логістичних операцій, залучити європейські інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури, отримати доступ до інструментів допомоги ЄС у питанні розбудови української частини мережі TEN-T, розвивати мультимодальні перевезення, зменшити логістичні витрати, підвищити якість послуг при перевезенні товарів.
 
Крім цього, Єврокомісія виключила з мережі TEN-T російські та білоруські маршрути, а також понизила в статусі маршрути на території ЄС на стиках з цими країнами-агресорами.
 
Як повідомлялося, Транс'європейська транспортна мережа (TEN-T) - інфраструктурний проєкт, метою якого є удосконалення автомагістралей, залізниць, внутрішніх водних шляхів, а також комплексне координування всієї системи. TEN-T має на меті з'єднати Європу із заходу на схід і з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів.
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28 07 2022 10:35
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