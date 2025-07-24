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ЄС вкотре закликав Пекін не підтримувати російський ВПК

24 липня 2025, 17:11
ЄС вкотре закликав Пекін не підтримувати російський ВПК
Фото: з вільних джерел
Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, несе особливу відповідальність за дотримання Статуту ООН.

Під час саміту ЄС–Китай лідери Європейського Союзу вкотре закликали Пекін утриматися від будь-якої матеріальної підтримки російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

"Євросоюз повторив свої заклики до Китаю не надавати жодної матеріальної допомоги, яка могла б сприяти зміцненню російської військово-промислової бази", - йдеться у заяві.

У документі наголошується, що постачання військової допомоги росії з боку Північної Кореї створює серйозну загрозу безпеці як у Європі, так і в Східній Азії.

Також Європейські лідери підкреслили, що російська агресія проти України становить не лише екзистенційну загрозу для самої України, а й для глобальної безпеки загалом.

Крім того,  під час саміту наголошувалося, що як ЄС, так і Китай мають спільну відповідальність за підтримку міжнародного порядку, заснованого на правилах, та за подолання глобальних викликів.

Євросоюз нагадав, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, несе особливу відповідальність за дотримання Статуту ООН, міжнародного права та підтримку стабільного світового порядку, який рф грубо порушила своїм вторгненням в Україну.

 
КитайвійнаЄвросоюз

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