Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Китайські двигуни для російських дронів маскують під промислове обладнання – Reuters

24 липня 2025, 10:19
Китайські двигуни для російських дронів маскують під промислове обладнання – Reuters
Йдеться про двигуни до ударних дронів Garpiya-A1.

Китай таємно постачає двигуни через підставні компанії державному виробнику безпілотників у росії під маркою "промислових холодильних установок", аби уникнути західних санкцій у разі виявлення.

Про це пише Reuters, посилаючись на інформацію трьох європейських чиновників з питань безпеки та документи. 

За їхніми даними, ці постачання дозволили російському виробнику зброї IEMZ Kupol збільшити виробництва ударних дронів Garpiya-A1, попри санкції США та ЄС, які були введені в жовтні, аби порушити ланцюг постачань компанії.

Зокрема внутрішній документ Kupol свідчить про те, що компанія підписала контракт з Міністерством оборони росії на виробництво понад 6 тисяч Garpiya цього року, порівняно з 2000 одиниць у 2024 році. У документі йдеться про те, що до квітня було поставлено понад 1500 безпілотників.

"Дрони дальнього радіуса дії використовуються для атак на цивільні та військові цілі в глибині української території, причому росія використовує близько 500 таких дронів на місяць", - повідомило українське військове розвідувальне управління в заяві для Reuters.

Водночас у заяві для Reuters міністерство закордонних справ Китаю наголосило, що не знає про експорт деталей для Garpiya та контролює продаж товарів подвійного призначення за кордон відповідно до власного законодавства та міжнародних зобов'язань.

"Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві і не санкціоновані Радою Безпеки ООН", - додали у заяві.

Нагадаємо, ЄС уперше запровадив санкції проти двох банків Китаю через співпрацю з росією. Зазначається, що до чорного списку у 18-му пакету санкцій потрапили два регіональні кредитори з міст, розташованих поблизу кордону Китаю з росією. Йдеться про Сільський комерційний банк Суйфенхе та Сільський комерційний банк Хейхе.

Китайдронивійна в Україніросія загроза

Останні матеріали

40 червоних хакерів. Як формувалась кібер-екосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кібер-екосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Політика
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Переклад iPress – 24 липня 2025, 07:40
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Політика
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Переклад iPress – 23 липня 2025, 14:29
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Політика
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 23 липня 2025, 11:52
Досвід, за який сплачено життями.
Технології
Досвід, за який сплачено життями. "Мадяр" розповів, як 4 команди дронів за 15 хвилин можуть знищити будь-яку базу НАТО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2025, 23:57
путін знов потрапляє в категорію
Політика
путін знов потрапляє в категорію "дурних ворогів". Чому він продовжує робити ті самі помилки – Мік Раян
Переклад iPress – 22 липня 2025, 15:54
Цифровий ГУЛАГ путіна. кремль примусово заганяє росіян у новий мобільний застосунок – The Times
Політика
Цифровий ГУЛАГ путіна. кремль примусово заганяє росіян у новий мобільний застосунок – The Times
Переклад iPress – 22 липня 2025, 11:39
На Покровському напрямку гаряче. росіяни просуваються невеликими кроками – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
На Покровському напрямку гаряче. росіяни просуваються невеликими кроками – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2025, 07:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється