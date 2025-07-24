Китайські двигуни для російських дронів маскують під промислове обладнання – Reuters

Йдеться про двигуни до ударних дронів Garpiya-A1.

Китай таємно постачає двигуни через підставні компанії державному виробнику безпілотників у росії під маркою "промислових холодильних установок", аби уникнути західних санкцій у разі виявлення.

Про це пише Reuters, посилаючись на інформацію трьох європейських чиновників з питань безпеки та документи.

За їхніми даними, ці постачання дозволили російському виробнику зброї IEMZ Kupol збільшити виробництва ударних дронів Garpiya-A1, попри санкції США та ЄС, які були введені в жовтні, аби порушити ланцюг постачань компанії.

Зокрема внутрішній документ Kupol свідчить про те, що компанія підписала контракт з Міністерством оборони росії на виробництво понад 6 тисяч Garpiya цього року, порівняно з 2000 одиниць у 2024 році. У документі йдеться про те, що до квітня було поставлено понад 1500 безпілотників.

"Дрони дальнього радіуса дії використовуються для атак на цивільні та військові цілі в глибині української території, причому росія використовує близько 500 таких дронів на місяць", - повідомило українське військове розвідувальне управління в заяві для Reuters.

Водночас у заяві для Reuters міністерство закордонних справ Китаю наголосило, що не знає про експорт деталей для Garpiya та контролює продаж товарів подвійного призначення за кордон відповідно до власного законодавства та міжнародних зобов'язань.

"Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві і не санкціоновані Радою Безпеки ООН", - додали у заяві.

Нагадаємо, ЄС уперше запровадив санкції проти двох банків Китаю через співпрацю з росією. Зазначається, що до чорного списку у 18-му пакету санкцій потрапили два регіональні кредитори з міст, розташованих поблизу кордону Китаю з росією. Йдеться про Сільський комерційний банк Суйфенхе та Сільський комерційний банк Хейхе.