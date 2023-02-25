ЄС внесла більше 120 фізичних і юридичних осіб до 10-го пакета санкцій
Про це розказав міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.
Він написав в своєму Twitter.
"Ми вітаємо 10-й пакет санкцій ЄС, який включає обмеження на експорт і список на 121 юридичну та фізичну особу", - написав Гукстра.
В соцмережі шведського головування повідомлялося, що постійні представники ЄС погодили 10-ий пакет санкцій проти росії.
До нього увійшли посилення експортних обмежень, заходи проти фізичних і юридичних осіб.
Деталі про нові заходи стануть відомі пізніше - після публікації в Офіційному журналі ЄС.
Вже відомо, що Євросоюз таки схвалив 10-й пакет санкцій проти росії.