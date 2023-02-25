ЄС внесла більше 120 фізичних і юридичних осіб до 10-го пакета санкцій

До новоприйнятого пакета санкцій Європейського Союзу проти росії увійде 121 фізична та юридична особа.

Про це розказав міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

Він написав в своєму Twitter.

"Ми вітаємо 10-й пакет санкцій ЄС, який включає обмеження на експорт і список на 121 юридичну та фізичну особу", - написав Гукстра.

В соцмережі шведського головування повідомлялося, що постійні представники ЄС погодили 10-ий пакет санкцій проти росії.

До нього увійшли посилення експортних обмежень, заходи проти фізичних і юридичних осіб.

Деталі про нові заходи стануть відомі пізніше - після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Вже відомо, що Євросоюз таки схвалив 10-й пакет санкцій проти росії.