ЄС впевнений у розвороті Орбана щодо дозволу грошей Україні – Politico

Тривають переговори про те, як дати можливість угорському уряду зберегти обличчя, але при цьому отримати гроші для Києва.

Про це повідомляє видання Politico.

Угорський прем’єр дав зрозуміти Євросоюзу, що країна може зняти своє вето на надання Україні 50 мільярдів євро від Європейського Союзу.

За словами європейських дипломатів, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан все ближче до того, аби погодитися на компроміс щодо використання грошей з бюджету блоку.

"Хоча досі немає згоди з приводу того, які поступки ЄС може запропонувати Угорщині взамін і на що вона може погодитися, ЄС тепер упевнений, що угода може бути укладена в найближчі пару тижнів", - пише видання.

Одна з причин цього - переконання в брюссельських колах, що угорський прем'єр-міністр вичерпав свої можливості, коли мова заходить про шантаж Євросоюзу.

Орбан часто намагався поставити підтримку ЄС в залежність від того, що блок розморозить гроші, утримані через порушення Угорщиною демократичних принципів. І хоча в Брюсселі виявили готовність запропонувати Орбану деякі поступки для досягнення угоди, більшість національних столиць відкинули спробу Угорщини розділити фінансування України на щорічні транші, що вимагають одноголосного схвалення щороку. З практичної точки зору, це дало б Орбану можливість блокувати фінансування України з боку ЄС щороку - або домагатися від Брюсселя поступок для зняття вето.

"Дуже малоймовірно, що держави-члени ухвалять рішення, яке дасть Угорщині можливість для регулярного шантажу", - сказав один з дипломатів.

Ще одна причина, щоб "підсолодити пігулку" для Орбана, передбачає середньостроковий перегляд фінансування в 2025 році.

Проте цей варіант, запропонований Угорщиною кілька місяців тому, також вважається неприйнятним серед найсильніших прихильників Києва.

"Це створить хаос, якщо через 12 місяців ми знову зберемося і одноголосно вирішимо, чи продовжувати Україні фінансування", - сказав один з єввропейських чиновників.

Ще один чиновник зазначив, що потенційний компроміс може полягати в тому, що виконавча влада ЄС відшкодує Угорщині процентну ставку по виплатах грошових коштів, отриманих після пандемії.

Комісія також розглядає можливість введення "екстреного гальма", який дозволить будь-якій країні, яка заперечує проти фінансування України, затримати виплати і перенести обговорення на саміті лідерів ЄС. Однак цей варіант не дозволить жодній державі-члену накласти вето на виплати.

Загальний консенсус полягає в тому, що будь-який остаточний компроміс повинен включати деякі поступки Угорщині - достатні, щоб Орбан міг заявити про свою перемогу вдома.

Два дипломати додали, що друге вето на фінансування України буде спонукати столиці ЄС вдатися до так званої процедури статті 7, щоб призупинити право голосу Угорщини в Європейській Раді.