ЄС ввів санкції проти причетних до дестабілізації в Молдові

Під санкції потрапили молдовські олігархи Володимир Плахотнюк, Ілан Шор, депутатка партії "Шор" Марина Таубер, ексзаступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк і російський бізнесмен Ігорь Чайка.

Сьогодні Рада Європейського Союзу ухвалила регламент про запровадження санкцій у межах нового санкційного режиму за дестабілізацію Молдови.

Про це йдеться в рішенні, яке опублікував Офіційний журнал ЄС.

Активи підсанкційних осіб у юрисдикціях Європейського Союзу заморожуються, а самі вони не зможуть потрапити на територію ЄС та інших держав, які приєднаються до санкцій.