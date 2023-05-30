ЄС ввів санкції проти причетних до дестабілізації в Молдові
30 травня 2023, 21:19
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Під санкції потрапили молдовські олігархи Володимир Плахотнюк, Ілан Шор, депутатка партії "Шор" Марина Таубер, ексзаступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк і російський бізнесмен Ігорь Чайка.
Сьогодні Рада Європейського Союзу ухвалила регламент про запровадження санкцій у межах нового санкційного режиму за дестабілізацію Молдови.
Про це йдеться в рішенні, яке опублікував Офіційний журнал ЄС.
Активи підсанкційних осіб у юрисдикціях Європейського Союзу заморожуються, а самі вони не зможуть потрапити на територію ЄС та інших держав, які приєднаються до санкцій.Наприкінці квітня в ЄС заявили, що винні у дестабілізації в Молдові можуть потрапити під санкції.