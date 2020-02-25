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ЄС виділяє понад EUR230 млн на боротьбу з коронавірусом

Із EUR232 млн, виділених Єврокомісією, EUR114 млн призначені Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), зокрема для глобального плану готовності та реагування
"Ми захищаємо наших громадян, і в найбільш постраждалих регіонах, і в Європі. Ми фінансуємо розробку вакцин, а також виявлення та лікування, що принесе користь людям у всьому світі. Ми допомагаємо Китаю, який досі є основним епіцентром епідемії. Нарешті, ми нарощуємо допомогу країнам зі слабкішими системами охорони здоров'я, багато з яких розташовані в Африці", - сказав Ленарчич.
ЄС виділяє понад EUR230 млн на боротьбу з коронавірусом Фото: з відкритих джерел

Єврокомісія спрямовує із союзного бюджету EUR232 млн на протидію поширенню коронавірусу, закликає міжнародну спільноту до співпраці, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Чи це підвищення готовності в Європі, в Китаї чи будь-де, міжнародна спільнота має працювати разом, і Європа має відігравати провідну роль", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, слова якої наведено в поширеному в понеділок комюніке ЄК.

"Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що це глобальний виклик, і він потребує співпраці усієї міжнародної спільноти", - наголосив на прес-конференції в Брюсселі комісар ЄС з питань кризового управління Янез Ленарчич, оголошуючи про виділення коштів союзного бюджету.

Він змалював увесь спектр дій Брюсселя, не обмежений рамками самого ЄС.

"Ми захищаємо наших громадян, і в найбільш постраждалих регіонах, і в Європі. Ми фінансуємо розробку вакцин, а також виявлення та лікування, що принесе користь людям у всьому світі. Ми допомагаємо Китаю, який досі є основним епіцентром епідемії. Нарешті, ми нарощуємо допомогу країнам зі слабкішими системами охорони здоров'я, багато з яких розташовані в Африці", - сказав Ленарчич.

Із EUR232 млн, виділених Єврокомісією, EUR114 млн призначені Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), зокрема для глобального плану готовності та реагування. Він сприяє підвищенню готовності та реагуванню на надзвичайні ситуації в країнах, в яких системи охорони здоров'я слабкі та стійкість яких обмежена.

В Африці має бути виділено EUR15 млн, зокрема Інституту Пастера в Дакарі на організацію швидкої діагностики та епідеміологічного нагляду.

EUR100 млн розподіляються таким чином: EUR90 млн - у рамках державно-приватного партнерства з фармацевтичною промисловістю та EUR10 млн - на дослідження у сфері епідеміології, діагностики, терапії та клінічного менеджменту в галузі стримування та профілактики.

EUR3 млн - Механізму цивільного захисту ЄС для оплати рейсів з репатріації громадян ЄС з Уханя.

Нагадаємо, що ВООЗ: у 80% випадків коронавірус не становить небезпеки

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25 02 2020 10:08
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