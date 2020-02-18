ВООЗ: у 80% випадків коронавірус не становить небезпеки

Летальність нового коронавірусу набагато нижча, ніж у SARS і MERS

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що новий коронавірус менш небезпечний, аніж його попередники SARS і MERS.

Про це 17 лютого на брифінгу повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус,передає LB.ua.

"Китай опублікував документ з детальними даними про більш ніж 44 тисячі підтверджених випадків COVID-19. Ці дані дають нам краще уявлення про віковий діапазон хворих осіб, тяжкість захворювання та рівень смертності", - сказав він.

Оприлюднені Китаєм дані свідчать, що COVID-19 менш смертельний, аніж інші відомі коронавіруси. Показник летальності становить близько 2%, тоді як під час спалаху "атипової пневмонії" (збудник - коронавірус SARS) померли приблизно 9% хворих. Смертність від коронавірусу MERS узагалі перевищує 30%.

У 80% випадків захворювання COVID-19 призводить лише до слабко виражених симптомів і не становить небезпеки.

У 14% випадків розвиваються серйозні проблеми, включаючи пневмонію і труднощі з диханням.

У 5% випадків хвороба призводить до критичних станів - дихальної недостатності, септичного шоку, поліорганної недостатності.

У 2% випадків хворі померли. Що старша людина, то небезпечніший для неї цей вірус, тоді як діти заражаються доволі рідко.

Гебреєсус також додав, що оприлюднені дані свідчать про деяке уповільнення епідемії в Китаї, але він порадив трактувати цей тренд дуже обережно. "Тренди можуть змінюватися", - сказав голова ВООЗ.

Нагадаємо, що від початку спалаху захворювання, у Китаї від нового коронавірусу вилікували вже понад 12,5 тисяч хворих.