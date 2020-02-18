НОВИНИВід початку спалаху захворювання, у Китаї від нового коронавірусу вилікували вже понад 12,5 тисяч хворих.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї від коронавірусу вже вилікували понад 12,5 тисяч хворих
“Станом на кінець дня понеділка, 12 552 пацієнтів, інфікованих новим коронавірусом, були виписані із лікувальних закладів після видужання”
Фото: АА
Про це повідомляє Xinhua із посиланням на Національний комітет з питань охорони здоров’я Китаю,передає УКРІНФОРМ.
“Станом на кінець дня понеділка, 12 552 пацієнтів, інфікованих новим коронавірусом, були виписані із лікувальних закладів після видужання”, - пише Xinhua.
Зазначається, що лише за минулу добу із лікарень КНР виписали 1700 осіб.
“Станом на вчора, 1868 людей померли від хвороби, 72 436 випадків зараження новим коронавірусом було підтверджено”, - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, що український літак, який евакуює з китайського Уханя громадян України та іноземців, забере тільки здорових людей, хворі вимушені будуть залишитися в КНР.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 02 2020 11:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків
No articles