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У Китаї від коронавірусу вже вилікували понад 12,5 тисяч хворих

“Станом на кінець дня понеділка, 12 552 пацієнтів, інфікованих новим коронавірусом, були виписані із лікувальних закладів після видужання”
Від початку спалаху захворювання, у Китаї від нового коронавірусу вилікували вже понад 12,5 тисяч хворих.
У Китаї від коронавірусу вже вилікували понад 12,5 тисяч хворих Фото: АА

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на Національний комітет з питань охорони здоров’я Китаю,передає УКРІНФОРМ.

“Станом на кінець дня понеділка, 12 552 пацієнтів, інфікованих новим коронавірусом, були виписані із лікувальних закладів після видужання”, - пише Xinhua.

Зазначається, що лише за минулу добу із лікарень КНР виписали 1700 осіб.

“Станом на вчора, 1868 людей померли від хвороби, 72 436 випадків зараження новим коронавірусом було підтверджено”, - йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, що український літак, який евакуює з китайського Уханя громадян України та іноземців, забере тільки здорових людей, хворі вимушені будуть залишитися в КНР.

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18 02 2020 11:00
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