ЄС виділить до 80 млн євро Греції на виробництво боєприпасів для України

Гроші будуть за рахунок виділення європейських фондів у контексті кроків, зроблених для зміцнення європейської оборонної промисловості, виходячи зі збільшених потреб у сфері оборони.

Європейський Союз виділить до 80 мільйонів євро грецьким оборонним компаніям для виробництва боєприпасів, які відправлять в Україну.

Про це повідомляє Pronews.gr.

Зазначається, що рішення про запуск конкретної програми Hellenic Defense Systems було ухвалено після візиту минулої п'ятниці комісара з внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретона до Греції.

Єврокомісар Тьєррі Бретон перебував у країні в рамках неофіційного туру одинадцятьма країнами ЄС, метою якого було вивчити та оцінити можливості використання існуючих об'єктів оборонної промисловості для збільшення виробництва боєприпасів, щоб продовжити підтримку України.

Бретон у супроводі міністра національної оборони Нікоса Панайотопулоса та технічної групи ЄС відвідав Hellenic Defense Systems, де було проведено презентацію виробничих можливостей компанії, особливо щодо виробництва 155-мм снарядів.

"У своїх виступах учора в Брюсселі Тьєррі Бретон наголосив, що є виробничі можливості з боку Греції та є гостра потреба в оновленні обладнання України, а також, що є готовність до участі та співпраці з боку всіх - у тому числі й Греції", - повідомляє Pronews.