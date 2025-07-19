ЄС виділить Фінляндії €1,6 млрд на захист кордону з росією — Yle

Це на мільярд більше, ніж у поточному фінансовому періоді.

Європейський Союз планує надати Фінляндії 1,6 мільярда євро на зміцнення східного кордону з росією в межах бюджету на 2028–2034 роки. Це на мільярд більше, ніж у поточному фінансовому періоді.

Про це повідомляє Yle.

У п’ятницю, 18 липня, міністри країн ЄС обговорили бюджетні пропозиції Єврокомісії. Як зазначив міністр з питань європейської співпраці Йоакім Странд, рішення базується на критеріях прикордонного контролю та міграції.

"Комісія пропонує Фінляндії 1,6 млрд євро. Це на 1 млрд більше, ніж у нинішньому бюджетному періоді", — сказав він, підкресливши, що в документі враховано позицію Гельсінкі.

Нагадаємо, у Фінляндії набув чинності закон, що забороняє громадянам росії та білорусі купувати нерухомість з міркувань національної безпеки.