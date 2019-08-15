ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет міністрів країни схвалив проєкт угоди з Євросоюзом у сфері ядерної безпеки, що передбачає фінансування у розмірі 5,7 мільйона євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС виділить Україні 5,7 млн євро на ядерну безпеку
Угода передбачає фінансування проєкту поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами
Фото: google.com
Зазначається, що відповідну угоду має підписати міністр економіки Степан Кубів, якого уповноважив уряд, повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.
Угода передбачає фінансування проєкту поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами та є частиною минулорічної програми дій у сфері ядерного співробітництва України та ЄС.
Нагадаємо, що литовські дипломати працюють, щоб Євросоюз не визнавав російські паспорти, видані Росією мешканцям Луганської та Донецької областей України після 24 квітня цього року.
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