ЄС виділив гроші на податкову та митну реформи в Україні
"На їхнє втілення Євросоюз виділяє 29,5 млн євро. Загальний бюджет програми становить 55 млн євро, а завершення реалізації її заходів очікується у 2022 році", — повідомляють у Мінфіні, йдеться в "Громадське".
У митній сфері коштом ЄС будуть підтримувати запровадження процедури спільного транзиту товарів з ЄС, покращення митного оформлення товарів та вдосконалення інституційної спроможності митниць.
8 травня Кабінет міністрів України призначив Сергія Верланова новим головою Державної податкової служби. Сама служба ще не створена, функції податкової й надалі виконує ДФС. Водночас завершити створення ДПС планують на початку липня 2019 року.
Нагадаємо, протягом 2019 фінансового року США планують надати Україні понад 695 мільйонів доларів на програми у сфері безпеки та оборони, а також боротьбу з корупцією, реформу енергосектору та у вигляді гуманітарної допомоги.
Додамо, уряд України 5 червня ухвалив рішення про продовження дії двох угод між Україною та США до 2025 року.
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