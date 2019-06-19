ЄС виділив гроші на податкову та митну реформи в Україні

Центральне агентство з управління проектами та представництво ЄС в Україні запровадили програму з управління державними фінансами в Україні, в межах якої передбачено виділення 29,5 мільйонів євро на проведення податкової та митної реформи

Програмою передбачено підвищення ефективності управління державними фінансами, зокрема у сферах IT та HR.

"На їхнє втілення Євросоюз виділяє 29,5 млн євро. Загальний бюджет програми становить 55 млн євро, а завершення реалізації її заходів очікується у 2022 році", — повідомляють у Мінфіні, йдеться в "Громадське".

У митній сфері коштом ЄС будуть підтримувати запровадження процедури спільного транзиту товарів з ЄС, покращення митного оформлення товарів та вдосконалення інституційної спроможності митниць.

8 травня Кабінет міністрів України призначив Сергія Верланова новим головою Державної податкової служби. Сама служба ще не створена, функції податкової й надалі виконує ДФС. Водночас завершити створення ДПС планують на початку липня 2019 року.

Нагадаємо, протягом 2019 фінансового року США планують надати Україні понад 695 мільйонів доларів на програми у сфері безпеки та оборони, а також боротьбу з корупцією, реформу енергосектору та у вигляді гуманітарної допомоги.

Додамо, уряд України 5 червня ухвалив рішення про продовження дії двох угод між Україною та США до 2025 року.

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