Майбутній посол ЄС в Україні виступав за жорсткий підхід до Росії
Так, у 1990-х, ще до початку дипломатичної кар’єри, Маасікас працював на топ-посадах у помірковано націоналістичній партії "Вітчизна", заснованій радянськими дисидентами, йдеться в "Європейська правда".
"Загроза, що виходить від Росії, цілком реальна... Ми повинні бути тверді у своїй політиці стосовно Росії і не відхилятися від неї", – казав він в інтерв’ю німецькому Bild у період естонського головування в ЄС.
Загалом, як зазначається у статті, найбільш "українським" став період роботи дипломата в Брюсселі на посаді голови представництва Естонії, який тривав до 2016 року.
"Згадайте 2014-2016 роки, коли рішення щодо нашої держави ухвалювали одне за одним. Санкції проти команди Януковича, кримські рішення, економічні санкції проти РФ, допомога Україні, рух до безвізу тощо... Усі ці рішення ухвалювали держави-члени, а по суті, відповідальними за них були саме посли" - йдеться у статті в медіа.
Крім того, підпис особисто Матті Маасікаса стоїть навіть під одним із документів, важливих для нашої держави: в 2017 році, під час головування Естонії в Раді ЄС, він як представник головування підписав рішення про надання Україні торговельних преференцій.
Зі свіжих публікацій дипломата у Twitter помітно, що він вже зараз активно цікавиться українською політикою та новинами з нашої держави, а за деякими даними, цими вихідними навіть приїздив до Києва.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що естонський дипломат Матті Маасікас восени замінить Хюга Мінгареллі на посаді посла ЄС в Україні.
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