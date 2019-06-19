Послом ЄС в Україні стане естонський диломат

Заміна посла є плановою і не пов’язаною ні з європейськими, ні з українськими виборами.

Про призначення нового посла дипломатам стало відомо на початку червня. Інформацію про те, що рішення щодо керівника стратегічно важливої дипмісії в Україні є остаточним, "Європейській правді" підтвердили відразу декілька джерел, йдеться в "Європейська правда".

"Новим послом ЄС в Україні стане естонець Матті Маасікас. Його кандидатура схвалена як на рівні ЄС, так і у Києві", - йдеться у статті.

Майбутній посол нині є заступником міністра закордонних справ Естонії, і левову частку своєї кар’єри пропрацював на власну державу. З 2011 до 2016 року він очолював представництво Естонії у Євросоюзі, а потім повернувся до Таллінна на посаду заступника міністра з європейських питань.

"Останній період був особливим: у 2017 році Естонія головувала у Євросоюзі і була відповідальною за підготовку порядку денного більшості засідань Ради ЄС. Маасікас координував цей процес із Таллінна", - йдеться у статті.

Загалом же на дипломатичну службу Маасікас перейшов у 2001 році – відразу на посаду посла Естонії у Фінляндії. У 2005 році його призначили послом в РФ, однак доїхати до Москви дипломат не встиг через призначення генеральним секретарем в МЗС Естонії.

Нагадаємо, напередодні Сполучені Штати Америки поміняли тимчасового повіреного в Україні. Ним став Вільям Тейлор, який був послом США в Україні в 2006-2009 роках.

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