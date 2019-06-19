Трамп заявив про офіційний початок передвиборчої кампанії у США

Він пообіцяв, що "ніколи, ніколи не підведе" своїх виборців.

"Ми продовжимо робити Америку великою знову, але потім ми, очевидно, збережемо Америку великою. Саме тому сьогодні ввечері я стою перед вами, щоб офіційно запустити свою кампанію у боротьбі за президентське крісло", - сказав Трамппід час виступу на мітингу в Орландо (штат Флорида), йдеться в "Інтерфакс-Україна".

"Наші радикальні противники-демократи одержимі ненавистю. Вони хочуть знищити нас, вони хочуть знищити нашу країну, якою ми її знаємо. Це неприпустимо, цього не буде", - підкреслив глава Білого дому.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп публічно принизив колишнього віце-президента Джо Байдена, який раніше оголосив про свою участь у президентській кампанії 2020 року.

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