Трамп заявив про офіційний початок передвиборчої кампанії у США
"Ми продовжимо робити Америку великою знову, але потім ми, очевидно, збережемо Америку великою. Саме тому сьогодні ввечері я стою перед вами, щоб офіційно запустити свою кампанію у боротьбі за президентське крісло", - сказав Трамппід час виступу на мітингу в Орландо (штат Флорида), йдеться в "Інтерфакс-Україна".
"Наші радикальні противники-демократи одержимі ненавистю. Вони хочуть знищити нас, вони хочуть знищити нашу країну, якою ми її знаємо. Це неприпустимо, цього не буде", - підкреслив глава Білого дому.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп публічно принизив колишнього віце-президента Джо Байдена, який раніше оголосив про свою участь у президентській кампанії 2020 року.
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