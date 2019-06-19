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Трамп заявив про офіційний початок передвиборчої кампанії у США

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп офіційно оголосив про початок передвиборчої кампанії на президентських перегонах 2020 року
Він пообіцяв, що "ніколи, ніколи не підведе" своїх виборців.
Трамп заявив про офіційний початок передвиборчої кампанії у США Фото: twitter.com/robertarampton

"Ми продовжимо робити Америку великою знову, але потім ми, очевидно, збережемо Америку великою. Саме тому сьогодні ввечері я стою перед вами, щоб офіційно запустити свою кампанію у боротьбі за президентське крісло", - сказав Трамппід час виступу на мітингу в Орландо (штат Флорида), йдеться в "Інтерфакс-Україна".

"Наші радикальні противники-демократи одержимі ненавистю. Вони хочуть знищити нас, вони хочуть знищити нашу країну, якою ми її знаємо. Це неприпустимо, цього не буде", - підкреслив глава Білого дому.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп публічно принизив колишнього віце-президента Джо Байдена, який раніше оголосив про свою участь у президентській кампанії 2020 року.

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19 06 2019 09:11
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