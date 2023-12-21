ЄС виплатив Україні останній транш з макрофінансової допомоги на €18 млрд

Загалом Київ отримав у 2023 році 18 млрд євро у вигляді довгострокових пільгових кредитів.

Єврокомісія перерахувала Україні останній транш на 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги.

Про це повідомляє голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

Голова Єврокомісії наголосила на необхідності досягти угоди, щоб і надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення та реформ.

"Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і майбутнього члена", – зазначила фон дер Ляєн.

Загалом на 2023 рік ЄС передбачив пакет макрофінансової підтримки України обсягом 18 млрд євро. Разом із сьогоднішнім траншем ці кошти були повністю перераховані Києву.

Тим часом затвердження 50-мільярдної програми макрофінансової допомоги на наступні 4 роки затрималося через вето Угорщини. Лідери Європейського Союзу, ймовірно, досягнуть домовленості про виділення Україні €50 мільярдів, оскільки ця сума надійде в пакеті з іншими грошима, від яких матиме вигоду і Угорщина, яка погрожувала блокуванням цієї допомоги.