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ПОЛІТИКА

Угода ЄС: €50 млрд для України в обмін на підтримку бюджету та компроміс з Угорщиною

20 грудня 2023, 15:46
Угода ЄС: €50 млрд для України в обмін на підтримку бюджету та компроміс з Угорщиною
ЄС хоче переглянути свій бюджет до 2027 року, щоб додати €33 мільярди у вигляді кредитів і 17 мільярдів у вигляді грантів для України.

Лідери Європейського Союзу, ймовірно, досягнуть домовленості про виділення Україні €50 мільярдів, оскільки ця сума надійде в пакеті з іншими грошима, від яких матиме вигоду і Угорщина, яка погрожувала блокуванням цієї допомоги.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

ЄС хоче переглянути свій бюджет до 2027 року, щоб додати €33 мільярди у вигляді кредитів і 17 мільярдів у вигляді грантів для України.

Угорщина поставила під сумнів пропозицію щодо перегляду бюджету, щодо якого всі 27 урядів ЄС, включно з Будапештом, мають дійти одностайної згоди.

Угода ЄС тим більше важлива, що нова фінансова допомога Україні від США стала розмінною монетою у внутрішній політиці, що ставить під сумнів, чи отримає Київ більше грошей від Вашингтона.

"Навесні американський уряд звернувся до нас з проханням, що вони були б дуже за, якби ми могли очолити довгострокову підтримку України, а також як своєрідний внутрішній тиск на Палату представників і Сенат, щоб вони зробили щось подібне", – сказав Ган.

"Це все добре розуміють усі лідери, і тому я думаю, що врешті-решт Угорщина також погодиться, тому що це також стосується їхніх власних інтересів", – зазначив він напередодні саміту лідерів ЄС у Брюсселі, де обговорюватиметься це питання.

Угорщина прагне отримати більше коштів від ЄС на захист своїх кордонів від нелегальних мігрантів і на виплати третім країнам за те, щоб ті не пускали мігрантів до Європи. У переглянутому бюджеті ЄС, окрім 50 мільярдів для України, також передбачено додаткові €15 мільярдів на таку політику.

"Це пакет, він не тільки для України, в ньому є щось для міграції, захисту кордонів, підтримки таких країн, як Туреччина, які сьогодні є добрими друзями Угорщини ", – сказав Ган.

Відповідаючи на запитання, чи має ЄС альтернативний план надання Україні коштів, навіть якщо Угорщина заблокує використання спільного бюджету ЄС, Ган сказав: "Однією з якостей Комісії є завжди мати план Б, але, чесно кажучи, я не хочу говорити і спекулювати про план Б, тому що це також створює можливість для виходу".

Відповідаючи на запитання, чи можуть 26 країн ЄС, окрім Угорщини, надати гроші через міжурядову угоду, Ган заявив: "Звичайно. Це одна з можливостей. Але я не вірю, що Угорщина залишиться поза міжнародною, не тільки європейською, але й міжнародною спільнотою".

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