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ПОЛІТИКА

ЄС вивчає можливість використання російських активів для відновлення України

26 січня 2023, 18:21
ЄС вивчає можливість використання російських активів для відновлення України
Фото: Укрінформ
Деякі країни занепокоєні прецедентом, який може бути створений

Держави-члени Європейського Союзу отримали інформацію, що мають юридичні повноваження тимчасово використовувати щонайменше 33,8 мільярда євро (36,8 мільярда доларів) активів російського центрального банку, щоб допомогти оплатити реконструкцію України, передає Bloomberg.

Юридична служба Ради ЄС повідомила, що такий план є юридично здійсненним в разі, якщо активи не будуть експропрійовані й будуть виконані певні умови. Ці умови включають в себе дату припинення, зосередження на ліквідних активах.

ЄС вивчає варіанти використання заморожених російських активів, але ця пропозиція є суперечливою, і обговорення перебуває на попередній стадії. Посадовці ЄС та деякі країни-члени занепокоєні юридичним обґрунтуванням такого кроку та прецедентом, який може бути створений, зокрема, щодо використання заморожених активів російського центрального банку.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що хоче змусити росію заплатити за руйнування від її вторгнення "замороженими коштами олігархів і активами її центрального банку".  

Представники країн "Великої сімки" та ЄС заявили, що не існує чітких правових підстав для простого арешту російських банківських активів і перенаправлення їх в Україну. 

Замість цього, як перший крок, ЄС розглядає можливість об'єднання активів на європейському або міжнародному рівні з метою отримання прибутку, який можна було б використати для фінансування відновлення України - завдання, яке, за оцінками Світового банку, може коштувати щонайменше 350 мільярдів доларів.

Хоча деякі юристи ЄС бачать шлях вперед, виконавча влада ЄС більш обережно ставиться до юридичної доцільності використання заморожених активів, а також до загальної складності зусиль. 

Виконавчий орган ЄС також попередив, що буде важко прийняти рішення, поки не буде більшої ясності щодо обсягу активів, які можуть бути використані, і що першим кроком буде їхнє місцезнаходження. За деякими оцінками, активи російського центрального банку, заморожені за кордоном, становлять 300 мільярдів доларів. За оцінками чиновників ЄС, близько 33,8 млрд євро з них знаходяться на депозитах у країнах ЄС.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, Греція та Мальта відстають від інших країн Євросоюзу у заморожуванні російських активів, на які поширюються санкції.

 
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