Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС заборонить продаж танкерів росії, щоб стримати зростання тіньового флоту

17 листопада 2023, 19:03
ЄС заборонить продаж танкерів росії, щоб стримати зростання тіньового флоту
Фото: УП
Це має завадити рф обійти західні санкції щодо російської нафти за допомогою тіньового флоту суден.

Європейська комісія пропонує заборонити продаж танкерів для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів до росії.

Про це повідомляє Reuters.

Це має завадити рф обійти західні санкції щодо російської нафти за допомогою тіньового флоту суден.

"У пропозиції, яку обговорюють у п'ятницю посли урядів ЄС, також ідеться про те, що продаж танкерів третій країні має містити договірні положення, згідно з якими судна не можна перепродати в росію або використати для перевезення російської сирої нафти чи нафтопродуктів в обхід західних цінових обмежень", - йдеться в матеріалі.

Єврокомісія вважає, що механізм обмеження цін ґрунтується на процесі атестації, який дає змогу операторам у ланцюжку постачань морської нафти з росії продемонструвати, що її було куплено за дозволеною ціною або навіть нижче.

"Для подальшої підтримки впровадження та дотримання цього механізму, водночас збільшуючи бар'єри для фальсифікації атестацій, пропозиція запроваджує вимогу, щоб атестації також містили детальні додаткові витрати, як-от страхування та фрахт", - пише видання.

Вчора США посилили санкції проти осії. Під обмеження потрапили юридичні особи та танкери.

ЄСсанкціі проти росіївійна в Українітанкери

Останні матеріали

Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Технології
Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 16:32
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Cуспільство
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 11:41
Війна в Україні. Чи існують перспективи мирних переговорів? – Тімоті Еш
Політика
Війна в Україні. Чи існують перспективи мирних переговорів? – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 08:39
Політика
"Правда їм не по зубах". США надто стримуються, а не стримують – Холман Дженкінс
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 16:16
США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта
Політика
США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 12:09
Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд
Політика
Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 08:36
Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Політика
Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 16:10
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Cуспільство
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 12:34
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється