ЄС заборонить продаж танкерів росії, щоб стримати зростання тіньового флоту

Це має завадити рф обійти західні санкції щодо російської нафти за допомогою тіньового флоту суден.

Європейська комісія пропонує заборонити продаж танкерів для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів до росії.

Про це повідомляє Reuters.

Це має завадити рф обійти західні санкції щодо російської нафти за допомогою тіньового флоту суден.

"У пропозиції, яку обговорюють у п'ятницю посли урядів ЄС, також ідеться про те, що продаж танкерів третій країні має містити договірні положення, згідно з якими судна не можна перепродати в росію або використати для перевезення російської сирої нафти чи нафтопродуктів в обхід західних цінових обмежень", - йдеться в матеріалі.

Єврокомісія вважає, що механізм обмеження цін ґрунтується на процесі атестації, який дає змогу операторам у ланцюжку постачань морської нафти з росії продемонструвати, що її було куплено за дозволеною ціною або навіть нижче.

"Для подальшої підтримки впровадження та дотримання цього механізму, водночас збільшуючи бар'єри для фальсифікації атестацій, пропозиція запроваджує вимогу, щоб атестації також містили детальні додаткові витрати, як-от страхування та фрахт", - пише видання.

Вчора США посилили санкції проти осії. Під обмеження потрапили юридичні особи та танкери.