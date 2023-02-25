ЄС заборонив надавати громадянам росії потужності для зберігання газу — Боррель
Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Пише Інтерфакс.
"Єврорада запровадила заборону на надання потужностей для зберігання газу громадянам РФ. Виняток - для інфраструктури СПГ", - йдеться в заяві європейського політика.
Боррель пояснює, що такі заходи, за задумом Брюсселя, дадуть змогу, зокрема, захистити надійність постачання газу в ЄС.
Сьогодні стало відомо, що Євросоюз таки схвалив 10-й пакет санкцій проти росії.