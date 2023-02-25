ЄС заборонив надавати громадянам росії потужності для зберігання газу — Боррель

Європейський Союз ухвалив рішення запровадити заборону на надання потужностей для зберігання газу для громадян росії.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Пише Інтерфакс.

"Єврорада запровадила заборону на надання потужностей для зберігання газу громадянам РФ. Виняток - для інфраструктури СПГ", - йдеться в заяві європейського політика.

Боррель пояснює, що такі заходи, за задумом Брюсселя, дадуть змогу, зокрема, захистити надійність постачання газу в ЄС.

Сьогодні стало відомо, що Євросоюз таки схвалив 10-й пакет санкцій проти росії.