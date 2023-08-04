Євросоюз розширив санкцій проти мінська і запровадив заборону на експорт до білорусі 53-ьох видів високотехнологічних товарів.

Сьогодні цей перелік товарів був опублікований в Офіційному журналі ЄС.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Введено заборону на експорт товарів, які можуть бути використані у військових системах: випробувальне обладнання, фотокамери, оптичні компоненти, інші електричні і магнітні компоненти, а також електронні пристрої, модулі та вузли.

Також запроваджено заборону на ввезення товарів і технологій, придатних для використання в авіаційній і космічній галузі: авіаційні двигуни та їхніх частин, а також для пілотованих, і для безпілотних літальних апаратів.

Вето поширюються на експорт, на надання технічної допомоги та інших послуг будь-яким фізичним і юридичним особам, організаціям або органам білорусі.

"Національні компетентні органи країн ЄС мають можливість надавати експортерам відступи, які дають змогу експортувати певні авіаційні товари, а також товари, що використовуються в медичній сфері, у медичних, фармацевтичних або гуманітарних цілях", - йдеться в документі.

До переліку заборонених товарів увійшли: напівпровідникові прилади, осцилографи, діоди, окрім фоточутливих або світловипромінювальних діодів (LED), електронні інтегральні схеми, телевізійні камери, цифрові камери та відеокамери, апаратуру радіонавігаційної допомоги, прилади та пристрої для повітряної або космічної навігації, літаки, космічні кораблі та їх частини, пневматичні шини з гуми, використовувані на літаках, мастила для використання в авіації, турбореактивні й турбогвинтові двигуни і окремі вузли та деталі літаків.

Також запроваджено персональні санкції щодо трьох білоруських юридичних осіб: ВАТ "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК", мінського електротехнічного заводу ім. В. І. Козлова і концерну "Белнефтехим".