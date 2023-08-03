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Євросоюз ввів додаткові санкції проти білорусі

03 серпня 2023, 17:42
Євросоюз ввів додаткові санкції проти білорусі
Фото:shutterstock.com
Сьогодні було введено додаткову заборону на експорт вогнепальної зброї і боєприпасів, а також товарів та технологій, які використовуються в авіації та космічній галузі.

Рада Євросоюзу запровадила нові обмежувальні заходи проти білорусі через її причетність до військової агресії росії до України. 

Про це Єврокомісія написала на сайті

Нові санкції забезпечать тісніше узгодження санкцій Європейського Союзу щодо росії і білорусі,  допоможуть забезпечити неможливість обходу російських санкцій за допомогою мінська.

"Заходи розширюють заборону на експорт до білорусі на ряд дуже чутливих товарів і технологій, які сприяють військовому та технологічному розвитку білорусі", – написано на сайті. 

 В ЄС вважають, що такі обмежувальні заходи вводяться в прискореному порядку через терміновість, пов'язану з боротьбою з обходом певних товарів і технологій з високим ступенем конфіденційності. 

Нагадаємо, що в кінці липня Японія ввела нові санкції проти росії.

ЄвросоюзсанкціїБілорусь

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