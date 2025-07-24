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ПОЛІТИКА

ЄС закликає Китай вплинути на росію і зупинити війну проти України

24 липня 2025, 11:06
ЄС закликає Китай вплинути на росію і зупинити війну проти України
Фото: afp.com
На Заході зростає занепокоєння через постачання Китаєм товарів подвійного призначення, які можуть використовуватись у російському оборонному секторі, попри західні санкції.

Президент Європейської ради Антоніо Кошта закликав Китай використати свій вплив на росію, аби примусити її дотримуватись Статуту ООН і припинити повномасштабну війну проти України.

Про це в інтерв’ю заявив Кошта італійському виданню la Repubblica.

Заява пролунала під час візиту делегації ЄС до Китаю, у складі якої також була голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном відбулися у Великій залі народу в Пекіні.

"Я хочу закликати Китай як постійного члена Ради Безпеки ООН використати свій вплив на росію, аби вона дотримувалася Статуту ООН і припинила агресивну війну проти України", — заявив Кошта.

З початку повномасштабного вторгнення росії до України у 2022 році Китай декларує "нейтралітет", наполягаючи на дипломатичному врегулюванні та "повазі до суверенітету всіх країн". Водночас Пекін так і не засудив російську агресію, а економічні й політичні зв’язки з рф тільки посилилися — особливо в торговельній сфері.

На Заході зростає занепокоєння через постачання Китаєм товарів подвійного призначення, які можуть використовуватись у російському оборонному секторі, попри західні санкції.

Європейські лідери наголошують, що подальша співпраця ЄС і Китаю значною мірою залежатиме від позиції Пекіна щодо війни в Україні.

Нагадаємо, Китай таємно постачає двигуни через підставні компанії державному виробнику безпілотників у росії під маркою "промислових холодильних установок", аби уникнути західних санкцій у разі виявлення.

КитайЄвросоюзвійна в УкраїніКошта

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