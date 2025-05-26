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ПОЛІТИКА

ЄС закликає вжити заходів проти Угорщини через заборону ЛГБТ-прайду

26 травня 2025, 21:12
ЄС закликає вжити заходів проти Угорщини через заборону ЛГБТ-прайду
Фото: twitter/argenYx
Заяву ініціювало Міністерство закордонних справ Нідерландів, її підписали Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Швеція.

Чотирнадцять країн Європейського Союзу звернулися до Європейської комісії із закликом негайно відреагувати на плани уряду Угорщини заборонити проведення ЛГБТ-прайду в Будапешті.

У спільній заяві, з якою ознайомилося Politico, країни вимагають від Брюсселя вжити всіх можливих правових заходів, аби змусити Будапешт відмовитися від заборони.

Заяву ініціювало Міністерство закордонних справ Нідерландів, її підписали Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Швеція.

"Ми глибоко стурбовані цими подіями", — йдеться у документі. Країни підкреслюють, що угорські закони, які під приводом захисту дітей дозволяють накладати штрафи на організаторів та учасників ЛГБТК+ заходів, суперечать базовим європейським цінностям — людській гідності, свободі, рівності та повазі до прав людини (стаття 2 Договору про ЄС).

У документі не вказано, які саме заходи повинна вжити Єврокомісія, однак як можливий крок згадується застосування тимчасових судових заборон ЄС — щоб примусово змусити уряд Орбана дозволити проведення прайду.

18 березня парламент Угорщини ухвалив законопроєкт, який фактично забороняє прайд у Будапешті, забороняючи акції, що нібито пропагують «гомосексуалізм» чи «зміну статі». Ці заходи є продовженням анти-ЛГБТ-курсу прем’єра Віктора Орбана та партії "Фідес".

Попри заборони, організатори готуються до проведення 30-го ювілейного Будапештського прайду 28 червня. Водночас 26 травня поліція вже заборонила інший марш проти гомофобії та трансфобії, посилаючись на нові конституційні поправки.

ЄвросоюзЛГБТУгорщина

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