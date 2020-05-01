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ЄС закликав до деескалації після убивства іранського генерала

Боррелль і міністр Заріф обговорили також важливість збереження ядерної угоди - Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), з якого вийшли США
Через кілька днів після вбивства Сполученими Штатами іранського військового командира Кассема Сулеймані Боррелль закликав Іран "проявляти стриманість і ретельно розглядати будь-яку реакцію, щоб уникнути подальшої ескалації, що завдасть шкоди всьому регіону та його людям".
ЄС закликав до деескалації після убивства іранського генерала Фото: з вільних джерел

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Джозеп Боррелль закликав до послаблення напруженості на Близькому Сході в розмові з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом цими вихідними. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства ЄС в неділю.

Через кілька днів після вбивства Сполученими Штатами іранського військового командира Кассема Сулеймані Боррелль закликав Іран "проявляти стриманість і ретельно розглядати будь-яку реакцію, щоб уникнути подальшої ескалації, що завдасть шкоди всьому регіону та його людям".

Високий представник ЄС заявив про свою повну готовність сприяти деескалації напруги. Він підкреслив, що в кінцевому підсумку регіональне політичне рішення є єдиним шляхом вирішення кризи, і що ЄС готовий підтримати його.

Боррелль і міністр Заріф обговорили також важливість збереження ядерної угоди -  Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), з якого вийшли США. 

Боррелль запросив міністра закордонних справ Ірану в Брюссель, щоб продовжити роботу щодо цих питань.

3 січня під час повітряного обстрілу Сполученими Штатами автомобіля у аеропорту Багдада загинув командувач іранських сил "Кудс" Кассем Сулеймані та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс. 31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку. 

Трамп пригрозив завдати удари по 52 іранських мішенях, якщо Тегеран здійснить атаки проти американців чи американських об'єктів.

Тегеран відреагував на погрози Трампа, назвавши його "терористом в костюмі".

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05 01 2020 14:50
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