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ЄС закликав Росію використати Віденський документ ОБСЄ для деескалації напруження

Ми закликаємо Росію використати чинні механізми, передбачені Віденським документом, щодо прозорості переміщень та деескалації напруженості
Євросоюз стежить за ситуацією біля кордонів України та в окупованому Криму і закликає Росію використати механізми, передбачені Віденським документом ОБСЄ, для деескалації напруженості.
ЄС закликав Росію використати Віденський документ ОБСЄ для деескалації напруження Фото: www.ednist.info
Таку заяву виголошено на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає кореспондент Укрінформу.
 
"Європейський Союз глибоко занепокоєний погіршенням безпекової ситуації у зоні конфлікту, що супроводжується посиленням ворожої риторики РФ щодо України. Ми і далі стежитимемо за ситуацією біля кордонів України та в незаконно анексованому Криму у тісному діалозі з нашими партнерами", - йдеться у заяві.
 
У ЄС також наголосили на неприпустимості "будь-яких ескалаційних дій, загрозливої або дестабілізаційної поведінки".
 
"Ми закликаємо Росію використати чинні механізми, передбачені Віденським документом, щодо прозорості переміщень та деескалації напруженості", - заявили в ЄС.
 
Водночас було висловлене занепокоєння з приводу погіршення безпекової ситуації на сході України, де вперше з моменту узгодження Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню у липні 2020 року середня кількість порушень перемир’я за добу більша, ніж безпосередньо перед набуттям чинності цими додатковими заходами.
 
У ЄС закликали Росію використати свій вплив на підтримувані нею збройні формування з метою повного виконання Мінських домовленостей.
 
"Ми знову закликаємо Росію негайно припинити розпалювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. І ми глибоко стурбовані присутністю російської військової техніки та персоналу у районах, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями", - йдеться у заяві.
 
Як повідомлялося, 21 листопада начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив у інтерв'ю Military Times, що Росія зосередила понад 92 тис. військовослужбовців біля кордонів України, та не виключив нападу з боку РФ наприкінці січня – початку лютого 2022 року.
 
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26 11 2021 12:17
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