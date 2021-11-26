ЄС закликав Росію використати Віденський документ ОБСЄ для деескалації напруження

Євросоюз стежить за ситуацією біля кордонів України та в окупованому Криму і закликає Росію використати механізми, передбачені Віденським документом ОБСЄ, для деескалації напруженості.

Таку заяву виголошено на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає кореспондент Укрінформу.

"Європейський Союз глибоко занепокоєний погіршенням безпекової ситуації у зоні конфлікту, що супроводжується посиленням ворожої риторики РФ щодо України. Ми і далі стежитимемо за ситуацією біля кордонів України та в незаконно анексованому Криму у тісному діалозі з нашими партнерами", - йдеться у заяві.

У ЄС також наголосили на неприпустимості "будь-яких ескалаційних дій, загрозливої або дестабілізаційної поведінки".

"Ми закликаємо Росію використати чинні механізми, передбачені Віденським документом, щодо прозорості переміщень та деескалації напруженості", - заявили в ЄС.

Водночас було висловлене занепокоєння з приводу погіршення безпекової ситуації на сході України, де вперше з моменту узгодження Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню у липні 2020 року середня кількість порушень перемир’я за добу більша, ніж безпосередньо перед набуттям чинності цими додатковими заходами.

У ЄС закликали Росію використати свій вплив на підтримувані нею збройні формування з метою повного виконання Мінських домовленостей.

"Ми знову закликаємо Росію негайно припинити розпалювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. І ми глибоко стурбовані присутністю російської військової техніки та персоналу у районах, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, 21 листопада начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив у інтерв'ю Military Times, що Росія зосередила понад 92 тис. військовослужбовців біля кордонів України, та не виключив нападу з боку РФ наприкінці січня – початку лютого 2022 року.