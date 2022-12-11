ЄС закликав Туреччину дотримуватися санкцій Заходу проти рф

Після початку нападу росії на Україну Туреччина стрімко збільшила обсяги експорту до рф і наростила закупівлі російської нафти

ЄС закликав Туреччину змінити торговельну політику щодо росії та дотримуватися західних санкцій, запроваджених проти москви за збройне вторгнення в Україну.

"Політика Туреччини не приєднуватися до обмежувальних заходів ЄС проти Росії дедалі частіше слугує приводом для занепокоєння", - визнав верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель в інтерв'ю виданням групи Funke, оприлюдненому в неділю, 11 грудня, пише DW.

Після початку нападу росії на Україну Туреччина стрімко збільшила обсяги експорту до рф і наростила закупівлі російської нафти.

Боррель у зв'язку з цим наголосив, що ЄС і Туреччина уклали митний союз, що забезпечує вільне пересування товарів, включно з товарами подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях.

Анкара не повинна допомагати росії обходити західні санкції, підкреслив Жозеп Боррель, нагадавши, що Туреччина має статус кандидата в члени ЄС. "Ми очікуємо дотримання вжитих заходів від усіх країн-кандидатів, включно з Туреччиною", - сказав глава європейської дипломатії.

За словами Борреля, приводом для великого занепокоєння є і розширення двосторонніх економічних зв'язків між Туреччиною та росією на тлі російської агресії проти України.

Євросоюз уже неодноразово доводив до відома турецьких партнерів свої сумніви та очікування і робитиме це надалі на всіх рівнях, додав Жозеп Боррель.

Президенти Туреччини та росії у серпні домовилися про подальше розширення економічного співробітництва. Західні компанії, вочевидь, цілеспрямовано використовують Туреччину як лазівку, щоб продовжувати продавати свої товари в росію. За це адміністрація США вже пригрозила Туреччині вторинними санкціями.