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ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро

Ми повинні продовжувати переконувати інші держави-члени робити те саме. Я сподіваюся, що найближчими тижнями ми побачимо активізацію цих процесів у всіх державах-членах
Європейський союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро Фото: EPA / UPG
Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє видання RTBF.
 
За словами Рейндерса, понад 12 млрд євро заморожено лише у п'яти державах-членах.
 
"Ми повинні продовжувати переконувати інші держави-члени робити те саме. Я сподіваюся, що найближчими тижнями ми побачимо активізацію цих процесів у всіх державах-членах", - сказав Рейндерс.
 
Він відмовився розкрити назви п'яти країн ЄС, які заморозили найбільше активів.
 
У Німеччині міністр фінансів Крістіан Лінднер у середині червня оцінив суму, заморожену в цій країні, у 4,48 мільярда євро. Бельгія заморозила у квітні минулого року російські активи на 2,7 млрд євро, повідомив міністр фінансів Вінсент Ван Петегем.
 
Наприкінці червня повідомлялося, що Міжнародна робоча група з питань російських еліт, представників і олігархів з початку дії в березні допомогла виявити і заморозити російських активів на суму понад 30 мільярдів доларів.
 
Італія та Ірландія заморозили активів на суму 1,7 млрд євро кожна.
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12 07 2022 14:26
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