ЄС запустив проєкти у Болгарії для захисту від нелегальної міграції

Він буде реалізований за операційної та технічної підтримки Єврокомісії та ключових агентств ЄС у сфері внутрішніх справ.

Європейська комісія розпочала пілотний проєкт з Болгарією щодо запобігання нелегальному прибуттю людей, посилення управління кордонами та міграцією.

Про це йдеться у заяві на сайт Єврокомісії.

Проєкт передбачає впровадження Болгарією цільових інструментів і практик у сфері прискорених процедур надання притулку та ефективного повернення нелегальних мігрантів.

Він буде реалізований за операційної та технічної підтримки Єврокомісії та ключових агентств ЄС у сфері внутрішніх справ (Агентство ЄС з питань притулку, Європол та Frontex).

"Пілотний проєкт ґрунтується на передових практиках і досвіді Болгарії, включаючи її відмінну співпрацю з Сербією, Туреччиною та іншими сусідніми країнами, а також з агентствами ЄС, що працюють в Болгарії", - йдеться у заяві.

Ключовим пріоритетом є зміцнення зовнішніх кордонів шляхом посилення заходів спостереження на болгарсько-турецькому кордоні. Комісія та Болгарія завершують оцінку потреб, і Брюссель надасть фінансову підтримку для посилення управління на кордоні з Туреччиною.

Нагадаємо, ЄС перерахував Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги.