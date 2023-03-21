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ПОЛІТИКА

ЄС запустив проєкти у Болгарії для захисту від нелегальної міграції

21 березня 2023, 14:29
ЄС запустив проєкти у Болгарії для захисту від нелегальної міграції
Фото: afp.com
Він буде реалізований за операційної та технічної підтримки Єврокомісії та ключових агентств ЄС у сфері внутрішніх справ.

Європейська комісія розпочала пілотний проєкт з Болгарією щодо запобігання нелегальному прибуттю людей, посилення управління кордонами та міграцією.

Про це йдеться у заяві на сайт Єврокомісії.

Проєкт передбачає впровадження Болгарією цільових інструментів і практик у сфері прискорених процедур надання притулку та ефективного повернення нелегальних мігрантів.

Він буде реалізований за операційної та технічної підтримки Єврокомісії та ключових агентств ЄС у сфері внутрішніх справ (Агентство ЄС з питань притулку, Європол та Frontex).

"Пілотний проєкт ґрунтується на передових практиках і досвіді Болгарії, включаючи її відмінну співпрацю з Сербією, Туреччиною та іншими сусідніми країнами, а також з агентствами ЄС, що працюють в Болгарії", - йдеться у заяві.

Ключовим пріоритетом є зміцнення зовнішніх кордонів шляхом посилення заходів спостереження на болгарсько-турецькому кордоні. Комісія та Болгарія завершують оцінку потреб, і Брюссель надасть фінансову підтримку для посилення управління на кордоні з Туреччиною.

Нагадаємо, ЄС перерахував Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

ЄСБолгаріяміграціяпроєкт

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