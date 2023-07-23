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ПОЛІТИКА

ЄС засудив атаку росії на центр Одеси

23 липня 2023, 14:42
ЄС засудив атаку росії на центр Одеси
Фото: Українська правда
Центр Одеси знаходиться під охороною ЮНЕСКО.

Масований ракетний удар по Одесі, який знищив захищені ЮНЕСКО пам’ятки культури, є ще одним воєнним злочином рф. 

Про це у Twitter написав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Безперервний російський ракетний терор проти захищеної UNESCO Одеси, який знищив також головний православний собор – об'єкт всесвітньої спадщини, є ще одним воєнним злочином кремля. росія вже пошкодила сотні культурних об’єктів, намагаючись знищити Україну", – зазначив Боррель.

Як відомо, в ніч на 23 липня росія знову здійснила ракетну атаку на Одесу. В Одеській ОВА повідомили, що зруйновані шість будинків. Також серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найбільший собор міста.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вночі обстріляли Одеську область 19 ракетами різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.

війнаОдесаатакаБоррель

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