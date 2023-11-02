Сьогодні путін підписав ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань і ставить під загрозу всю міжнародну архітектуру ядерного нерозповсюдження та контролю над озброєнням.

Це також несе загрози для світової стабільності, вважають в ЄС.

Про це йдеться на сайті ЄС.

"росія сьогодні ухвалила національний закон з відкликання власної ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Це відбувається в контексті її злочинної агресивної війни проти України та після місяців безвідповідальної ядерної риторики та погроз, частина з яких стосувалися саме поновлення ядерних випробувань. Європейський Союз глибоко засуджує таке рішення росії", - йдеться на сайті.

Жозеп Боррель сказав, що всі країни-члени ЄС ратифікували CTBT та працювали для його зміцнення та для набуття чинності протягом багатьох років. Цей договір є важливим інструментом для ядерного роззброєння та нерозповсюдження, встановлює заборону на ядерні випробування, що поважається у усьому світі. Для міжнародної безпеки й стабільності є критично важливим, щоб всі країни дотримувалися повного мораторію на вибухові випробування ядерної зброї, будь-яких інших ядерних вибухів, та утримувалися від будь-яких дій, що підривають цю угоду.

Загалом договір ратифікували 8 держав і нині його ратифікація відбулася у 178 країнах світу. Договір не вступив в силу, тому що 8 країн із 44, які були серед ініціаторів договору, все ще не ратифікували його.

росії, яка входила до числа цих 44 країн, відкликати свій підпис під ратифікацією є серйозним відступом рф від власних зобов’язань у сфері міжнародної безпеки, який підриває міжнародні зусилля з нерозповсюдження ядерної зброї та контролю над озброєнням.

"ЄС закликав росію поважати цілі та завдання Договору CTBT. Відмова від участі у цій міжнародній угоді, як йдеться у заяві високого представника ЄС, є найгіршою дією для росії як постійного представника в Раді Безпеки ООН", - мовиться в заяві.

Також ЄС закликав всі країни, які ще не ратифікували Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, включаючи Додаток 2 до цього документа, зробити це без додаткових умов та без подальших зволікань.

Тому ЄС рішуче налаштований продовжувати зусилля, щоб Договір набув чинності, т сприяв побудові світу вільного від ядерних випробувань.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був прийнятий 50-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН 10 вересня 1996 року.

Нагадаємо, що путін офіційно скасував ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань.