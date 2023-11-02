ЄС засудив вихід росії з Договору про заборону ядерних випробувань
Це також несе загрози для світової стабільності, вважають в ЄС.
Про це йдеться на сайті ЄС.
"росія сьогодні ухвалила національний закон з відкликання власної ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Це відбувається в контексті її злочинної агресивної війни проти України та після місяців безвідповідальної ядерної риторики та погроз, частина з яких стосувалися саме поновлення ядерних випробувань. Європейський Союз глибоко засуджує таке рішення росії", - йдеться на сайті.
Жозеп Боррель сказав, що всі країни-члени ЄС ратифікували CTBT та працювали для його зміцнення та для набуття чинності протягом багатьох років. Цей договір є важливим інструментом для ядерного роззброєння та нерозповсюдження, встановлює заборону на ядерні випробування, що поважається у усьому світі. Для міжнародної безпеки й стабільності є критично важливим, щоб всі країни дотримувалися повного мораторію на вибухові випробування ядерної зброї, будь-яких інших ядерних вибухів, та утримувалися від будь-яких дій, що підривають цю угоду.
Загалом договір ратифікували 8 держав і нині його ратифікація відбулася у 178 країнах світу. Договір не вступив в силу, тому що 8 країн із 44, які були серед ініціаторів договору, все ще не ратифікували його.
росії, яка входила до числа цих 44 країн, відкликати свій підпис під ратифікацією є серйозним відступом рф від власних зобов’язань у сфері міжнародної безпеки, який підриває міжнародні зусилля з нерозповсюдження ядерної зброї та контролю над озброєнням.
"ЄС закликав росію поважати цілі та завдання Договору CTBT. Відмова від участі у цій міжнародній угоді, як йдеться у заяві високого представника ЄС, є найгіршою дією для росії як постійного представника в Раді Безпеки ООН", - мовиться в заяві.
Також ЄС закликав всі країни, які ще не ратифікували Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, включаючи Додаток 2 до цього документа, зробити це без додаткових умов та без подальших зволікань.
Тому ЄС рішуче налаштований продовжувати зусилля, щоб Договір набув чинності, т сприяв побудові світу вільного від ядерних випробувань.
Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був прийнятий 50-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН 10 вересня 1996 року.
Нагадаємо, що путін офіційно скасував ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань.