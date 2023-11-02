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путін офіційно скасував ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань

02 листопада 2023, 15:12
путін офіційно скасував ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань
Фото: з вільного доступу
Сьогодні президент росії володимир путін підписав закон про скасування ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Про це повідомляє Reuters.

Закон про скасування ратифікації договору про заборону ядерних випробувань набирає чинності з моменту офіційного опублікування. 

Вперше це питання путін порушив місяць тому на виступі в міжнародному дискусійному клубі "Валдай". 

Він заявив, що росія практично завершила роботу над новою ядерною зброєю, для її випробування достатньо відкликання ратифікації договору. 

Тоді 18 жовтня Державна дума росії відкликала в трьох читаннях ратифікацію Договору, а пізніше,  25 жовтня, закон схвалила Рада Федерації. 

Ми писали, що депутати росії відкликали договір про заборону ядерних випробувань. 

Reuters також писав, що російське ядерне випробування стане попереджувальним сигналом, що спонукатиме інших наслідувати його приклад.

 

Путіндоговір про заборону ядерних випробувань

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