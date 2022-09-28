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ЄС засуджує проведення росією псевдореферендумів в Україні
Фото: Укрінформ
Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив проведення російськими окупаційними силами фейкових "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України.
Про це він написав у Twitter.
"ЄС засуджує проведення незаконних "референдумів" та їх сфальсифіковані результати. Це є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України на тлі систематичного порушення прав людини. Ми високо оцінюємо мужність українців, які продовжують чинити опір та боротися проти російського вторгнення", - написав Боррель.
Напередодні речник ЄС Пітер Стано підтвердив намір ЄС присягнути до відповідальності всіх причетних до організації фейкових "референдумів" на територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України.
Раніше повідомлялося, що росія підсумовує "результати" псевдореферендумів в Україні: Намалювали майже 100% "за".
російська держдума може "оформити підсумки" псевдореферендумів 3 жовтня 2022 року.
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28 09 2022 14:12 МЕДІА
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