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ПОЛІТИКА

ЄС засуджує ракетні атаки росії на Україну

26 січня 2023, 21:53
ЄС засуджує ракетні атаки росії на Україну
генштаб ЗСУ
Керівництво рф і всі причетні будуть притягнуті до відповідальності, йдеться в заяві

Євросоюз найрішучіше засуджує атаки росії на цивільну інфраструктуру в Україні, включаючи критично важливу, передає "Укрінформ".

Відповідна заява біла проголошена під час засідання Постійної ради ОБСЄ у 26 січня.

"Вчора ввечері та сьогодні вранці відбулася чергова хвиля російських масованих ракетних атак та атак безпілотниками на українські міста. ЄС найрішучішим чином засуджує триваючі жахливі атаки росії на житлові та медичні заклади, а також на критично важливу інфраструктуру України, зокрема, на системи енерго-, тепло- та водопостачання", - зазначається у заяві.

У ЄС наголосили, що цілеспрямовані атаки на цивільне населення або цивільні об'єкти є воєнним злочином. 

ЄС також сповнений рішучості сприяти забезпеченню відповідальності за злочин агресії, який викликає занепокоєння всієї міжнародної спільноти, говориться в заяві.

Нагадаємо, МЗС України закликає виключити рф із Радбезу ООН після ракетного обстрілу перед Новим роком.

 
ЄСРосіяракетна атака

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