ЄС затвердив план переходу до "зеленої" економіки

Єврокомісія розпочне розробку нормативно-правових заходів у таких сферах, як збільшення терміну служби електронних гаджетів, батарей і транспортних засобів, поліпшення збору та переробки відходів.

Євросоюз розпочав реалізацію нової екологічної моделі розвитку, проголосивши перехід до циркулярної (кругової) економіки, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Європейська Комісія затвердила в середу план дій, оголошений одним з основних будівельних блоків європейського екологічного курсу (European Green Deal).

Його мета - привести економіку ЄС у відповідність до "зеленого" майбутнього, зміцнити конкурентоспроможність з одночасним захистом довкілля, забезпечити, щоб використовувані ресурси зберігалися якнайдовше.

"У нас є лише одна планета Земля, але до 2050 року ми споживатимемо її (ресурси), як якби їх було три, - заявив на прес-конференції комісар ЄС з питань довкілля, океанів і рибальства Віргініюс Сінкявічюс. - Новий план зробить циркуляцію головним напрямом нашого життя і прискорить зелений перехід нашої економіки".

План дій спрямований на те, щоб стале виробництво та споживання в ЄС стали нормою. Товари, розміщені на ринку ЄС, мають бути розраховані на більш тривалий термін експлуатації, повторне використання, ремонт і переробку, а також містити якнайбільше переробленого матеріалу замість первинної сировини. Одноразове використання буде обмежено, знищення без утилізації непроданих товарів тривалого користування заборонено. Споживачі отримуватимуть надійну інформацію про ремонтопридатність і довговічність виробів, щоб робити екологічний вибір.

Єврокомісія розпочне розробку нормативно-правових заходів у таких сферах, як збільшення терміну служби електронних гаджетів, батарей і транспортних засобів, поліпшення збору та переробки відходів. Буде затверджено нові обов'язкові вимоги до упаковки товарів, складу пластмас, можливостей вторинного використання текстилю, будівництва будівель.

Нова законодавча ініціатива спрямована на заміну одноразової упаковки, посуду та столових приладів у сфері громадського харчування, мінімізацію відходів.

Європейський "Зелений курс", представлений главою Єврокомісією Урсулою фон дер Ляєн 11 грудня 2019 року, містить дорожню карту до "кліматично нейтральної" економіки, в якій зростання не прив'язане до споживання ресурсів. За підрахунками ЄК, циркулярна економіка може до 2030 року додатково збільшити ВВП ЄС на 0,5%, створивши близько 700 000 нових робочих місць.

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