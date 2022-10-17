НОВИНИКошти підуть на допомогу Збройним силам УкраїниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС заявив про виділення ще €500 млн допомоги Україні
Фото з вільного доступу
Європейський Союз офіційно затвердив виділення Україні ще одного траншу в розмірі 500 мільйонів євро для підвищення стійкості Збройних сил.
Про це йдеться у прес-релізі Ради Європейського Союзу.
"Мобілізація додаткових 500 мільйонів євро країнами-членами ЄС є ще одним доказом того, що ми залишаємося непохитними у нашій підтримці українських Збройних сил для захисту країни від агресії. Останні невибіркові напади росії на українське цивільне населення та цивільну інфраструктуру є ще одним доказом повної неповаги росії до прав людини та міжнародного права. ЄС продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Таким чином, загальний внесок ЄС у межах Європейського фонду миру (EPF) для України становить вже 3,1 мільярда євро.
Зазначається, що обсяг допомоги, яка буде надана в новому пакеті, відповідає поточним пріоритетам, визначеним українським урядом.
"Зважаючи на це, заходи допомоги складаються із 490 мільйонів євро на військове обладнання, призначене для доставки летальної сили в оборонних цілях, а також 10 мільйонів євро, призначених для покриття витрат на передачу обладнання та витратних матеріалів, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги, пальне. Крім того, заходи виділеної допомоги дозволять забезпечити технічне обслуговування та ремонт військової техніки, яка вже була передана Україні державам-членами ЄС в рамках EPF", - йдеться у пресрелізі.
Раніше повідомлялося, що високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз хоче шукати дипломатичне рішення для російської війни проти України, але буде рішуче відповідати на будь-які спроби росії щодо подальшої ескалації та збільшить пряму військову допомогу для Збройних сил України до суми, що перевищує 3 мільярди євро.
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17 10 2022 14:44 МЕДІА
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