НОВИНИЄС буде рішуче відповідати на будь-які спроби росії щодо подальшої ескалаціїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Євросоюз збільшить військову допомогу Україні до понад 3 млрд євро - Боррель
Фото: Getty Images
Європейський Союз хоче шукати дипломатичне рішення для російської війни проти України, але буде рішуче відповідати на будь-які спроби росії щодо подальшої ескалації та збільшить пряму військову допомогу для Збройних сил України до суми, що перевищує 3 млрд євро.
Про це 13 жовтня у Брюсселі, перед участю у зустрічі міністрів оборони НАТО у штаб-квартирі Альянсу, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.
"Я проінформую країни-члени НАТО, що ми маємо намір ухвалити, сподіваюся, наступного понеділка в Люксембурзі, новий транш нашої військової підтримки для українських Збройних сил. Ця сума сягне більше 3 млрд євро за рахунок ресурсів Європейського фонду миру. Я також проінформую їх про заснування військової тренувальної місії для підтримки української армії", – сказав Боррель.
Він наголосив, що в той час, як росія продовжує провокаційні дії для підвищення ескалації цієї війни, ЄС залишається твердим у тому, щоб продовжувати допомогу для України стільки, скільки це буде необхідним, та в обсягах, які будуть необхідними.
"В цей момент, коли путін підвищує ескалацію, ми маємо залишатися рішучими у наданні підтримки для України настільки, скільки є необхідним, і так довго, як це буде необхідним. Ми будемо продовжувати надавати військову підтримку з метою припинити будь-які російські атаки, будь-які дії з ескалації війни. Ми хочемо знайти дипломатичні рішення для цієї війни якомога швидше, але ми будемо відповідати збільшенням військової допомоги для України, щоб упередити будь-яку ескалацію з боку росії", – наголосив Боррель.
Раніше повіломлялося, що ЄС створить місію з військової допомоги Україні.
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13 10 2022 18:34 МЕДІА
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