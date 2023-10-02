ЄС збільшує допомогу Україні, не чекаючи на бюджетні рішення США

Євросоюз розглядає різні пропозиції про виділення Україні €50 млрд і ще 20 млрд на ЗСУ.

Про це повідомляє інформаційне агентство Уніан.

"В Європейському Союзі не чекають на вирішення бюджетних питань в США стосовно допомоги Україні, а збільшують підтримку", - заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Високий представник ЄС висловив розуміння, що широкий загал людей зацікавлений останніми рішеннями Конгресу США стосовно бюджетних питань, перебуваючи в Києві.

"Декілька днів тому відбулося ще одне голосування, коли демократи та частина республіканців проголосували за виділення $300 мільйонів для ЗСУ. Тож, ми вважаємо, що на правильному шляху", - сказав Боррель.

За його словами, в ЄС були здивовані, що домовленість в останній момент набула такого вигляду, що ми маємо глибоко та ретельно шкодувати.

"Ми віримо, що це ще не останнє слово. Після почутого від президента Байдена, який закликав це рішення переглянути, я маю надію, що це не буде остаточним рішенням, і Україна й надалі матиме підтримку з боку США", - додав політик.

"З нашого боку, ми не чекали на те, коли це рішення буде ухвалене, аби збільшити наші пропозиції для підтримки України", - повідомив Боррель.

Високий представник ЄС нагадав, що Європейська комісія нещодавно оголосила пропозицію для країн-членів виділити на фінансування України €50 млрд.

Боррель зазначив, що раніше на неформальній зустрічі Ради ЄС у Толедо він запропонував створити внутрішній фонд в межах Європейського фонду миру в €20 млрд на 4 роки.

"Обговорення триває. Усе треба розглянути разом. Але, це свідчить, що наша підтримка для України не лише триває, а й збільшується", - сказав Боррель. Він також сподівається, що країни-члени ухвалять відповідні рішення до кінця цього року.

"Подивимось, що відбуватиметься у Сполучених Штатах. Але з нашого боку ми продовжимо підтримувати і збільшувати нашу підтримку", - підсумував Боррель.

Боррель наголосив, що підтримка України від Євросоюзу не залежить від того, як розвиватиметься війна у наступні дні або тижні. Бо українські військові воюють з великою відвагою в умовах значних російських оборонних фортифікаційних споруд.

"Супутникові знімки показують, що у деяких випадках ці фортифікації розтягуються в глибину і шир на 25 км. Тож, контрнаступ є складним завданням на території, яка повністю замінована, що робить дуже складним використання механізованої військової техніки для того, аби швидко просуватися", - наголосив Боррель і пояснив, що допомога ЄС не залежить від одноденних просувань, а є постійною і структурованою підтримкою, бо доводиться стикатися з екзистенційною загрозою для Європи.

Боррель сказав, що для того, аби українці на полі бою були більш успішними, їх треба забезпечувати кращою зброєю швидше.

Нагадаємо, що вчора Боррель приїхав до Києва.