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ЄС збільшує допомогу Україні, не чекаючи на бюджетні рішення США

02 жовтня 2023, 08:38
ЄС збільшує допомогу Україні, не чекаючи на бюджетні рішення США
Фото: Українська правда
Євросоюз розглядає різні пропозиції про виділення Україні €50 млрд і ще 20 млрд на ЗСУ.

Про це повідомляє інформаційне агентство Уніан.

"В Європейському Союзі не чекають на вирішення бюджетних питань в США стосовно допомоги Україні, а збільшують підтримку", - заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Високий представник ЄС висловив розуміння, що широкий загал людей зацікавлений останніми рішеннями Конгресу США стосовно бюджетних питань, перебуваючи в Києві. 

"Декілька днів тому відбулося ще одне голосування, коли демократи та частина республіканців проголосували за виділення $300 мільйонів для ЗСУ. Тож, ми вважаємо, що на правильному шляху", - сказав Боррель.

За його словами, в ЄС були здивовані, що домовленість в останній момент набула такого вигляду, що ми маємо глибоко та ретельно шкодувати. 

"Ми віримо, що це ще не останнє слово. Після почутого від президента Байдена, який закликав це рішення переглянути, я маю надію, що це не буде остаточним рішенням, і Україна й надалі матиме підтримку з боку США", - додав політик. 

"З нашого боку, ми не чекали на те, коли це рішення буде ухвалене, аби збільшити наші пропозиції для підтримки України", - повідомив Боррель. 

Високий представник ЄС нагадав, що Європейська комісія нещодавно оголосила пропозицію для країн-членів виділити на фінансування України €50 млрд.

Боррель зазначив, що раніше на неформальній зустрічі Ради ЄС у Толедо він запропонував створити внутрішній фонд в межах Європейського фонду миру в €20 млрд на 4 роки.

"Обговорення триває. Усе треба розглянути разом. Але, це свідчить, що наша підтримка для України не лише триває, а й збільшується", - сказав Боррель. Він також сподівається, що країни-члени ухвалять відповідні рішення до кінця цього року.

"Подивимось, що відбуватиметься у Сполучених Штатах. Але з нашого боку ми продовжимо підтримувати і збільшувати нашу підтримку", - підсумував Боррель.

Боррель наголосив, що підтримка України від Євросоюзу не залежить від того, як розвиватиметься війна у наступні дні або тижні. Бо українські військові воюють з великою відвагою в умовах значних російських оборонних фортифікаційних споруд.

"Супутникові знімки показують, що у деяких випадках ці фортифікації розтягуються в глибину і шир на 25 км. Тож, контрнаступ є складним завданням на території, яка повністю замінована, що робить дуже складним використання механізованої військової техніки для того, аби швидко просуватися", - наголосив Боррель і пояснив, що допомога ЄС не залежить від одноденних просувань, а є постійною і структурованою підтримкою, бо доводиться стикатися з екзистенційною загрозою для Європи.

Боррель сказав, що для того, аби українці на полі бою були більш успішними, їх треба забезпечувати кращою зброєю швидше.

Нагадаємо, що вчора Боррель приїхав до Києва.

 

допомогаУкраїнаЄвросоюзБоррель

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