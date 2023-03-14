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ЄС збільшує фінансування програми Erasmus для українців

14 березня 2023, 18:02
ЄС збільшує фінансування програми Erasmus для українців
Джерело: .bmi.bund.de
Це найбільша сума, яка виділялася на програму Erasmus+ за всі роки.

Бюджет програми Erasmus+ для підтримки студентів у Європі збільшили на 2023 рік до 4,43 мдрд євро. Кошти спрямують на підвищення освітніх можливостей українців.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

Згідно із заявою Єврокомісії, 100 млн євро з бюджету за 2027 рік використають на підтримку інтеграції біженців в нове освітнє середовище. Водночас програма спрямована на підтримку організацій, студентів та персоналу в Україні.

"Передбачені кошти посилять заходи для українців, які тікають від війни, шляхом додаткової підтримки організацій. Фінансована діяльність може варіюватися від курсів лінгвістичної та культурної інтеграції, інструментів вивчення мови, призначених для викладачів або тих, хто навчається, до стипендій або загальної фінансової підтримки в усіх секторах Erasmus+ для тих, хто навчається, і викладачів", – йдеться в заяві.

На 31 млн євро більше отримає міжнародний напрям Erasmus+ – для посилення проектів мобільності та збільшення можливостей у сфері вищої освіти. Йдеться й про підтримку створення цифрового освітнього середовища, яке забезпечить якісну освіту та навчання студентам в українських вищих навчальних закладах, і тих, хто залишає Україну, або студентам-переселенцям.

Проект також спрямований на надання освітніх можливостей для більшої кількості українців завдяки співпраці між українськими та іншими європейськими університетами.

Єврокомісія називає Erasmus+ найперспективнішою програмою обміну студентів у Європі. Її суть полягає в тому, щоб студенти під час навчання в університеті могли приїжджати на навчання чи практику в університети інших країн на кілька місяців, отримуючи стипендію та оплату витрат на проживання.

Учасниками програми є понад 13 млн людей. Із 2021 по 2027 рік передбачений загальний бюджет 26,2 млрд євро.

Раніше повідомлялось, що США продовжили на рік термін програми для біженців з України.

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