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ЄС збільшить бюджет Європейського фонду миру до €2 млрд

08 березня 2023, 18:46
ЄС збільшить бюджет Європейського фонду миру до €2 млрд
Фото: з вільного доступу
Європейський Союз готується розширити фінансування фонду на оплату зброї Україні.

Таке рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України. 

Йдеться в Twitter Ради ЄС. 

"Сьогодні посли ЄС схвалили виділення додаткових 2 млрд євро до Європейського фонду миру. Це рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", – йдеться в твіті.

Щоби рішення набуло чинності його мають ухвалити глави МЗС країн ЄС та Рада Євросоюзу.

На початку місяця, ЄС запросив треті країни до закупівлі боєприпасів для України.
ЄСЄвропейський союзЄвропейський фонд миру

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