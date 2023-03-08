ЄС збільшить бюджет Європейського фонду миру до €2 млрд
08 березня 2023, 18:46
Фото: з вільного доступу
Європейський Союз готується розширити фінансування фонду на оплату зброї Україні.
Таке рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України.
Йдеться в Twitter Ради ЄС.
"Сьогодні посли ЄС схвалили виділення додаткових 2 млрд євро до Європейського фонду миру. Це рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", – йдеться в твіті.
Щоби рішення набуло чинності його мають ухвалити глави МЗС країн ЄС та Рада Євросоюзу.На початку місяця, ЄС запросив треті країни до закупівлі боєприпасів для України.