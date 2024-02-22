Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС зніме санкції проти двох росіян і одного словака

22 лютого 2024, 18:59
ЄС зніме санкції проти двох росіян і одного словака
Фото: з вільного доступу
Одне з джерел Reuters розповіло, що санкції проти трьох перелічених вище осіб є "необґрунтованими з юридичної точки зору".

Європейський союз, ймовірно, скасує санкції проти двох російських бізнесменів та одного словацького громадянина. Обмеження перестануть діяти після 15 березня.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, учора, 21 лютого, посли ЄС домовились продовжити персональні санкції за війну росії проти України. Але обмеження перестануть діяти щодо Аркадія Воложа, Сергія Мндоянца та Йозефа Гамбалека.

Волож є співзасновником російської пошукової системи "Яндекс". За словами джерел, однією з причин скасування санкцій проти бізнесмена стало те, що він торік назвав війну росії проти України "варварською".

Мндоянц раніше керував зв'язками з урядом у російському конгломераті "Система", а також є членом правління російського аналітичного центру, який консультує Кремль з питань зовнішньої та оборонної політики.

Гамбалек - голова організації "Нічні вовки" - російського націоналістичного мотоклубу, який відомий своєю вірністю Кремлю.

Одне з джерел Reuters розповіло, що санкції проти трьох перелічених вище осіб є "необґрунтованими з юридичної точки зору".

Дипломатичні джерела ЄС також повідомили, що Угорщина знову лобіювала скасування санкцій проти російського мільярдера Алішера Усманова, але обмеження проти нього не є "юридично слабкими", враховуючи, що він програв апеляцію на санкції у вищому суді блоку раніше цього місяця.

Нагадаємо, посли країн-членів Євросоюзу у середу, 21 лютого, погодили 13-й пакет санкцій проти росії за її агресію проти України.

санкціі проти росіївійна в Україні

Останні матеріали

росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Бізнес & Фінанси
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 16:34
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Політика
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 12:35
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Політика
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 06:42
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Cуспільство
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 17:13
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Політика
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 13:01
російські шпигуни повернулися, і вони небезпечніші, ніж будь-коли. кремлівські спецслужби зробили висновки зі своїх помилок – The Economist
Політика
російські шпигуни повернулися, і вони небезпечніші, ніж будь-коли. кремлівські спецслужби зробили висновки зі своїх помилок – The Economist
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 00:48
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Cуспільство
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 14:57
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Політика
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 09:10
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється