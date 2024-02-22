ЄС зніме санкції проти двох росіян і одного словака

Одне з джерел Reuters розповіло, що санкції проти трьох перелічених вище осіб є "необґрунтованими з юридичної точки зору".

Європейський союз, ймовірно, скасує санкції проти двох російських бізнесменів та одного словацького громадянина. Обмеження перестануть діяти після 15 березня.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, учора, 21 лютого, посли ЄС домовились продовжити персональні санкції за війну росії проти України. Але обмеження перестануть діяти щодо Аркадія Воложа, Сергія Мндоянца та Йозефа Гамбалека.

Волож є співзасновником російської пошукової системи "Яндекс". За словами джерел, однією з причин скасування санкцій проти бізнесмена стало те, що він торік назвав війну росії проти України "варварською".

Мндоянц раніше керував зв'язками з урядом у російському конгломераті "Система", а також є членом правління російського аналітичного центру, який консультує Кремль з питань зовнішньої та оборонної політики.

Гамбалек - голова організації "Нічні вовки" - російського націоналістичного мотоклубу, який відомий своєю вірністю Кремлю.

Одне з джерел Reuters розповіло, що санкції проти трьох перелічених вище осіб є "необґрунтованими з юридичної точки зору".

Дипломатичні джерела ЄС також повідомили, що Угорщина знову лобіювала скасування санкцій проти російського мільярдера Алішера Усманова, але обмеження проти нього не є "юридично слабкими", враховуючи, що він програв апеляцію на санкції у вищому суді блоку раніше цього місяця.

Нагадаємо, посли країн-членів Євросоюзу у середу, 21 лютого, погодили 13-й пакет санкцій проти росії за її агресію проти України.