ЄС звільняється від залежності, що гальмувала рішення проти Путіна

До кінця 2022 року Євросоюз скоротить імпорт російської нафти на 90%. Ми також стрімко скорочуємо імпорт газу. Ймовірно, Владімір Путін вважав, що Європа не наважиться запровадити санкції через свою енергетичну залежність від РФ. Це – один з тих значних прорахунків, що їх припустився російський режим під час цього конфлікту

Європейський Союз поступово звільняється від залежності, що довго гальмувала політичні рішення попри агресивність президента РФ Владіміра Путіна.

Про це йдеться у статті високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепа Борреля "Як діють санкції та коли вони вплинуть на Путіна: стаття головного дипломата ЄС", повідомляє "Європейська правда".

"До кінця 2022 року Євросоюз скоротить імпорт російської нафти на 90%. Ми також стрімко скорочуємо імпорт газу. Ймовірно, Владімір Путін вважав, що Європа не наважиться запровадити санкції через свою енергетичну залежність від РФ. Це – один з тих значних прорахунків, що їх припустився російський режим під час цього конфлікту", - йдеться у статті.

Боррель визнав, що настільки швидка відмова від російських енергоносіїв створює серйозні труднощі для багатьох країн ЄС, а також для кількох секторів економіки.

"Але це та ціна, яку ми маємо заплатити за захист нашої демократії та міжнародного права, і ми вживаємо необхідних заходів, аби вирішити ці проблеми в дусі повної солідарності", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розпочав роботу над наступним, сьомим пакетом санкцій, у межах якого зокрема може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з Росії.

Нагадаємо, Британія, Сполучені Штати, Канада і Японія вже заявили, що в межах нових санкцій проти РФ заборонять імпорт золота з Росії.

Зазначається, що золото становить вагому частку російського експорту: у 2021 році Росія заробила на ньому близько 15,5 млрд доларів.