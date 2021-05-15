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ЄС звинуватив РФ у підриві відносин після оголошення списку недружніх країн

Рішення російського уряду про "держави, що здійснюють недружні дії" - це ще один крок до ескалації, який підриває дипломатичні відносини. Спроби розділити ЄС марні. Повна солідарність з Чехією
ЄС вважає черговим кроком до ескалації, який підриває дипломатичні відносини, рішення Росії скласти список недружніх іноземних держав.
ЄС звинуватив РФ у підриві відносин після оголошення списку недружніх країн Фото: з вільного доступу
Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".
 
"Рішення російського уряду про "держави, що здійснюють недружні дії" - це ще один крок до ескалації, який підриває дипломатичні відносини. Спроби розділити ЄС марні. Повна солідарність з Чехією", - написав Мішель у своєму Twitter.
 
Він заявив, що ЄС закликає Росію повністю виконувати Віденську конвенцію.
 
Нагадаємо, 14 травня уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян.
 
Чехія назвала кроком до ескалації внесення до списку недружніх Росії країн.
 
Відносини між Росіє та Чехією різко погіршились через справу вибухів на складах озброєння у Врбетице в 2014 році. Чехія звинуватила російських агентів в організації вибухів. 
 
 
 
 
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15 05 2021 12:32
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